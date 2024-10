Levice triumfovali nad Famagustou jasne 100:68

Európsky pohár FIBA – B-skupina:



Patrioti Levice – Anorthosis Famagusta 100:68 (56:36)



Levice: Jelks 20, Kivimäki 19, Abrhám 15, Nichols 13, Bojanovský 12 (Terins 14, Sikiraš 7, Chaban, Krajčovič, Kulčár, Pažický a Solčánsky 0). Najviac bodov – Famagusta: Smith a G. Williams po 12, J. Williams 11, TH: 23/17 – 23/14, fauly: 22 - 26, trojky: 17 - 2, rozhodovali: Stoica (Rum.), Jovovič (Č. Hora), Borusas (Lit.), štvrtiny: 31:22, 25:14, 28:16, 16:16, 1722 divákov.



hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Veľmi príjemne sa to hodnotí. Mali sme výborný strelecký deň, lopta našla správnych hráčov v správnom čase. Hrali sme tímovo, takže sa teším z toho, ako sme vyzerali. Dalo sa spoľahnúť v obrane, čiže som rád z tohto víťazstva."



David Abrhám, hráč Levíc: "Určite sme očakávali ťažší zápas, v porovnaní s tým, ktorý bol na Cypre. Priniesli troch nových a kvalitných hráčov, avšak od prvej minúty sme si išli svoju hru. Prakticky nám v prvom polčase padlo všetko. Nám, keď sa darí trojbodová streľba, tak to potom takto vyzerá. Sme radi, že to takto dopadlo. Klobúk dole, lebo sme si posúvali loptu, padli nám strely, aj sme dobre bránili, takže pochvala celému tímu."



Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Myslím si, že to bolo celkom jednoduché, vďaka tomu, že sme hlavne trafili niektoré strely a dobre sme bránili. Naťahovali sme to a v podstate sme im nedali žiadnu šancu."

tabuľka B-skupiny:



1. Levice 4 3 1 342:298 7



2. Zaragoza 4 3 1 367:344 7



3. Bursaspor 4 2 2 335:337 6



4. Famagusta 4 0 4 296:361 4







Ďalší program B-skupiny EP FIBA:



streda 6. novembra



19.00 Anorthosis Famagusta – Bursaspor Basketbol



20.00 Casademont Zaragoza – Patrioti Levice

Levice 31. októbra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali v B-skupine Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo, pred domácim publikom triumfovali nad cyperskou Anorthosis Famagusta jasne 100:68. V tabuľke sa s bilanciou troch výhier a jednej prehry posunuli na prvé miesto, takže aj naďalej môžu postúpiť do ďalšej fázy súťaže. Najbližšie sa predstavia v stredu 6. novembra o 20.00 h na palubovke španielskej Casademont Zaragoza.Levice odštartovali dôležité vystúpenie v Európskom pohári FIBA správnym spôsobom, útočne sa odpichli od streľby za tri body a navyše družstvo bodovo ťahala slovenská dvojica Abrhám a Bojanovský. Famagusta tiež ukázala svoje zbrane, no ťahala za kratší koniec, keď už v prvej štvrtine prehrávala dvojciferným rozdielom. Domáci hrali s dobrou energiou na oboch stranách palubovky, do druhej časti tak vstupovali za stavu 31:22. Patrioti otvorili túto fázu zápasu úsekom 8:1, čím si vytvoril komfortnú pozíciu do ďalšieho priebehu. Hostia síce nemali adekvátnu odpoveď, ale Levičania im trochu pomohli svojou nedisciplinovanosťou. Podstatné však bolo, žefungovala streľba za tri body a do polčasu navýšili svoj náskok na 20 bodov – 56:36.V podobnom duchu pokračovalo dianie v zápase aj po prestávke, Patrioti mali absolútnu kontrolu nad všetkým podstatným. Famagusta sa ešte pokúšala zvrátiť negatívny vývoj duelu, ale rozdiel sa z ich pohľadu neustále navyšoval. Domáci basketbalisti naopak stále pridávali do tempa a divákov postupne bavili aj exhibičnými akciami. Pred poslednou 10-minútovkou viedli 84:52. O víťazovi stretnutia už bolo rozhodnuté, ale Levičania naháňali čo najvyššie vedenie, aby si pomohli v celkovej tabuľke. Divákov potešili aj prekonaním 100-bodovej hranice, napokon cyperský tím zdolali rozdielom triedy.