FIBA: Prievidza s ďalšou výhrou, v Botevgrade triumfovala 89:70

Európsky pohár FIBA - J-skupina:



BC Balkan Botevgrad - BC Prievidza 70:89 (28:49)



najviac bodov - Botevgrad: Gerganov 16, Toškov 15, Bojanov 13



Prievidza: Smith 22, Jordan 20, Raitanen 19, Jackson 12 (Krestinin 7, Bolek a Jašš po 3, Hlivák, Kincel, Lukáč a Mrviš 0)



TH: 15/12 – 10/4, fauly: 16 - 20, trojky: 6 - 13, rozhodovali: Ninkovič (Srb.), Čavar (Bos. a Herg.), Mitrovski (S. Mac.), štvrtiny: 11:27, 17:23, 18:23, 24:17.

hlasy po zápase:



Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Pre nás je to veľké víťazstvo, vonku sa nehrá ľahko. Myslím si, že chalani dodržali celý zápasový a taktický plán, ktorý sme mali pripravený. Táto výhra patrí im. Každý jeden hráč na palubovke odrobil skvelú časť najmä v obrane a s energiou. Z toho vyplývali dobré útočné signály, ktoré sme premieňali. Myslím si, že si berieme zaslúžené víťazstvo."



Denis Krestinin, hráč Prievidze: "Začali sme dobre, so skvelou obranou a energiou od začiatku. Ukázali sme dobrú snahu, ktorú sme si udržali až do konca. Vedenie síce mohlo byť vyššie, ale celkovo sme urobili dobrú robotu a máme dôležité víťazstvo."

ďalší výsledok J-skupiny:



BC Kutaisi 2010 - Bilbao Basket 57:88 (26:47)



najviac bodov: Korsantia 17, Bekauri 10, Sulaberidze 9 - Kullamäe 18, Abdur-Rahkman 13, De Ridder 12





ďalší program v J-skupine:



utorok 22. októbra, 19.00 h: BC Prievidza - Bilbao Basket



streda 23. októbra, 18.00 h: BC Balkan Botevgrad - BC Kutaisi 2010





tabuľka J-skupiny:



1. Bilbao 2 2 0 183:112 4



2. Prievidza 2 2 0 166:139 4



3. Kutaisi 2 0 2 126:165 2



4. Balkan 2 0 2 125:184 2

Botevgrad 16. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v Európskom pohári FIBA druhé víťazstvo, v J-skupine uspeli na palubovke bulharského BC Balkan Botevgrad výsledkom 89:70. Zverenci trénera Sašu Jankoviča si udržali v tabuľke druhé miesto. Najbližšie sa slovenský zástupca predstaví doma, v utorok 22. októbra o 19.00 h privíta španielske Bilbao.Prievidza mala podobne dominantný nástup do druhého vystúpenia v Európskom pohári FIBA, ako v utorok hráči Levíc. Kolektívnou hrou, obrovským nasadením a vysokou úspešnosťou úplne otupili útočné zbrane súpera a odrazilo sa to aj na skóre, keď v siedmej minúte viedli 23:2. Botevgrad sa potom podľa očakávania dostal k slovu, ale výraznejší tlak si nedokázal vypracovať. Prievidžania mali pod kontrolou dianie na palubovke, prvú štvrtinu vyhrali 26:11. Druhá 10-minútovka už nebola taká dominantná, čo však neznamenalo, že by sa výrazne menil prievidzský náskok. Zverenci trénera Sašu Jankoviča mali totiž na svojej strane potrebné herné sebavedomie a Balkan ťahal výrazne za kratší koniec. Na polčasovú prestávku išli Prievidžania za stavu 49:28.Ani na začiatku tretej štvrtiny sa bulharský tím nevedel dopracovať k tomu, aby aspoň čiastočne znížil manko na Prievidzu. Hostia práve naopak, pokračovali vo vysokom tempe a aj naďalej si suverénne išli za ďalšou výhrou v skupine. Stále ich zdobila vysoká energia, koncentrácia a zodpovedná hra. Pred poslednou štvrtinou tak viedli 72:46. V nej si už Prievidza ukontrolovala všetko potrebné, v závere mohla dať priestor aj hráčom z lavičky, keďže o osude zápasu bolo rozhodnuté.