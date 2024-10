Prievidza zvíťazila nad Kutaisi 108:104 po 3. predĺžení

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



BC Kutaisi 2010 – BC Prievidza 104:108 3pp (45:40, 73:73 - 83:83, 94:94)



Najviac bodov – Kutaisi: Joiner 31, Korsantia 18, Očchikidze 16. Prievidza: Smith 30, Jordan 29, Dean 22, Jackson 12, Krestinin 9 (Hlivák 6, Bolek, Kincel a Mrviš Raitanen 0)



TH: 16/8 – 29/18, fauly: 22 – 21, trojky: 14 - 16, rozhodovali: Montgomery-Tóthová (Maď.), Mitrovski (S. Mac.), Tiganis (Gréc.), štvrtiny: 17:16, 28:24, 13:15, 15:18 – 10:10, 11:11, 10:14.

hlasy po zápase:



Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Šialený zápas. Počas stretnutia sa nám nedarilo, mali sme mnoho príležitostí, aby sme vyhrali v riadnom hracom čase. Nečakali sme však, že súper bude naschvál chcieť hrať každé predĺženie, aby vyhrali o 9 bodov. Našťastie, našli sme energiu, aby sme v treťom predĺžení zvládli niektoré situácie. Premenili sme ich a na konci sme zaslúžene vyhrali."



Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Sme radi za víťazstvo, bolo to vydreté. Chceli sme, aby sa to skončilo skôr, no, bohužiaľ, hralo sa toľko predĺžení. Prišli sme sem s jasným cieľom, to sme splnili, to je najdôležitejšie."

ďalší výsledok J-skupiny:



BC Balkan Botevgrad – Bilbao Basket 87:89 pp (31:37, 78:78)



Najviac bodov: Brown 21, Grantham 18, Michineau 15 – Bango 24, Yusta 14, Bell-Haynes 12







ďalší program J-skupiny – streda 6. novembra:



18.00 BC Prievidza – BC Balkan Botevgrad



20.00 Bilbao Basket – BC Kutaisi 2010







tabuľka J-skupiny:



1. Bilbao 4 4 0 360:235 8



2. Prievidza 4 3 1 335:327 7



3. Kutaisi 4 1 3 316:351 5



4. Balkan 4 0 4 265:363 4



Tbilisi 30. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza získali v J-skupine Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo. V stredajšom stretnutí vyhrali nad gruzínskym Kutaisi 108:104 po troch predĺženiach.Zástupca Tipos SBL si vďaka tomuto úspechu poistil druhé miesto v tabuľke. Najbližšie sa tím trénera Sašu Jankoviča predstaví doma, v stredu 6. novembra o 18.00 h privíta bulharský BC Balkan Botevgrad.Prievidza otvorila vystúpenie proti Kutaisi päťbodovou šnúrou, ale rovnako odpovedal aj jej súper. V prvej štvrtine sa tak hral vyrovnaný basketbal, tímy si vymieňali tesné vedenie. Tím trénera Sašu Jankoviča ťahalo americké trio Dean, Smith a Jordan, ale prvá štvrtina napokon lepšie dopadla pre domácich – 17:16. Celkovo bol záver prvej a začiatok druhej štvrtiny v réžii Kutaisi, ich zámorská dvojica sa postarala o mierne vedenie. Prievidžania zbytočne nepanikárili, aj so slabšou úspešnosťou streľby sa dokázali bez problémov dotiahnuť na domáce družstvo. K otočeniu duelu na svoju stranu chýbala len dlhšia lepšia herná pasáž, preto po prvom polčase prehrávali 40:45.Prievidza otvorila druhý polčas úsekom 6:1, vďaka čomu si prinavrátila pozitívny stav. Na začiatku ju zdobila dobrá obrana, avšak pokračovalo aj množstvo zahodených šancí a chýb na oboch stranách. Hlavnou zbraňou Kutaisi bolo mnoho útočných doskokov a druhých šancí, vďaka čomu viedli domáci pred poslednou 10-minútovkou 58:55. Domáci tím sa strelecky chytil v štvrtej štvrtine, ale Prievidza mala svoje šance, ktoré skrz najmä Smitha vedela využiť. Najskôr sa Jordanovi približne päť minút pred koncom podarilo vyrovnať na 66:66, následne sa zástupca Tipos SBL dokonca dostal do vedenia. Jedenásťbodová prievidzská šnúra bola zo psychologického hľadiska mimoriadne dôležitá, dodala aj sebavedomie v premieňaní pokusov. Kutaisi malo posledný útok, ale z nepochopiteľných dôvodov nezakončovalo a preto išiel zápas do predĺženia.V ňom to podľa očakávania nebola žiadna útočná prestrelka, ale boj v každom útoku. Domáci si vytvorili mierne vedenie, ale hostia sa opätovne dokázali držať v hre o víťazstvo. Záverečný útok v predĺžení mala Prievidza, no strela si cestu do koša nenašla, takže sa hral ďalší extra čas. Kutaisi potrebovalo uspieť o 8 a viac bodov, podľa toho hralo koncovky a o víťazovi stretnutia muselo rozhodnúť až tretie predĺženie. Až v ňom Prievidza našla účinný recept, ktorým definitívne zlomila odpor gruzínskeho tímu.