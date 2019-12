VIDEO: Ruža v basketbalovej Európe nerozkvitla ani proti Minsku

EP FIBA žien - D-skupina:



MBK Ružomberok - Cmoki Minsk 56:62 (32:31)



zostava a body MBK: Mištinová 18, Jackovecová 9, Dudášová 9, Kelčíková 8, Moravčíková 4 (Turudičová 7, Williamsová 1, Havranová 0)



zostava a body Minsku: Gasperová 22, Theriotová 11, Muravská 7, Bartáková 6, Rybalková 2 (Chidomová 9, Vabiščevičová 3, Ciapanová 2)



TH: 17/13 – 17/12. FAULY: 18:13, 5 faulov: 40. Moravčíková. TCH: 7. tréner Ružomberka. TROJKY: 3 – 6. DIVÁCI: 690. ROZHODCOVIA: Marionová (Fr), Nasrollah (Švéd.) a Matuszewská (Poľ.). ŠTVRTINY: 11:21, 21:10. 10:9, 14:22.

Ružomberok 4. decembra (TASR) - Basketbalistky slovenského majstra MBK Ružomberok sa rozlúčili s Európskym pohárom FIBA neúspešne, s bieloruským družstvom Cmoki Minsk prehrali 56:62. Liptáčky prehrávali po prvej štvrtine o desať bodov 11:21, no ešte do polčasovej prestávky vyrovnali duel a do šatne odchádzali s jednobodovým náskokom za stavu 32:31. Ešte 1:35 min pred koncom bol nerozhodný stav 56:56, no koncovku zvládli lepšie hosťujúce hráčky.Jediný slovenský zástupca v ženských súťažiach pod hlavičkou FIBA v sezóne 2019/2020 zaznamenal v meraní síl s kvalitnými súpermi bilanciu šiestich prehier.Domácim basketbalistkám nevyšiel vstup do stretnutia. V 7. min. prehrávali 4:19. Úvodná štvrtina sa skončila 11:21. V druhej slovenský majster pridal vo všetkých činnostiach a v 20. min po trinásťbodovej šnúre otočil stav na 32:28 vo svoj prospech. Potom to až do konca bola bitka o každý "bodík", raz bol jeden a raz druhý tím o kúsok vpredu. Rozhodnutie padlo až v závere, v 39. min na tabuli svietil stav 56:56. Potom padli tri trojky Theriotovej a domáca odpoveď už neprišla., tréner Ružomberka: „