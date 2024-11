Levice zvíťazili v Bursaspore 101:97, zostávajú v hre o postup

Európsky pohár FIBA – B-skupina:



Bursaspor Basketbol – Patrioti Levice 97:101 (49:43)



Najviac bodov Bursasporu: Brown 21, Mutaf 18, Gavrilovič 17.



Zostava a body Levíc: Nichols 23, Abrhám 16, Jelks 8, Kivimäki 7, Bojanovský 6 (Terins 24, Gamble 15, Pažický 2, Krajčovič a Sikiraš 0)



TH: 14/12 – 17/13, fauly: 20:18, trojky: 15:18, rozhodovali: Straube (Nem.), Györgyiová (Maď.), Ninkovič (Srb.), štvrtiny: 28:25, 21:18, 23:33, 25:25.



Bursa 13. novembra (TASR) – Basketbalisti tímu Patrioti Levice zvíťazili v záverečnom zápase B-skupiny Európskeho pohára FIBA na palubovke tureckého Bursasporu 101:97 a s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier obsadili v tabuľke druhé miesto. O ich pokračovaní v súťaži rozhodnú ostatné večerné zápasy.Potenciálna postupová bitka sa pre Levice nezačala práve ideálnym spôsobom, po dvoch minútach prehrávali 0:9 a k prvým bodom sa dostali až na konci tretej minúty, keď skóroval Bojanovský. Stávka na trojbodovú streľbu hosťom nevychádzala, postupom času našli ale správne veci v hre a pustili sa do sťahovania manka. Krok po kroku zrovnávali s Bursasporom krok, aj keď stále ťahali za kratší koniec. Po prvej časti bol stav 28:25 z domáceho pohľadu. Patrioti zvládli nástup do druhej časti, dokonca sa po dvoch minútach dostali prvýkrát v zápase do vedenia (32:31). Lenže vtedy Bursaspor opäť zabral, deväťbodovou šnúrou si opätovne vytvoril komfortnú pozíciu. V správnej chvíli hostia zastavili nápor, aby si držali šancu na úspech, ale po prvom polčase prehrávali 43:49.vyšiel nástup po prestávke, síce si Bursaspor dlhšiu dobu udržiaval svoj náskok, ale postupom času sa sily vyrovnávali a možnosť otočiť duel na svoju stranu žila. Domáci sa však v týchto momentoch vždy mohli oprieť o bodovú odpoveď a žiadnu zmenu diania na palubovke nepripustili. Levičania však zaúradovali v koncovke 10 bodmi za sebou, pred poslednou časťou tak viedli 76:72 a boli bližšie k vytúženej výhre. Od tohto momentu sa Patrioti odrazili a sebavedomo si išli za úspechom na tureckej palubovke. Obrat bol kľúčový, keďže hostia si už priaznivý stav udržali a na konci naháňali čo najlepšie skóre z pohľadu potenciálnych postupových šancí.