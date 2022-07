Piešťanské Čajky sú priamo v skupine Európskeho pohára

Mníchov 7. júla (TASR) – V novom ročníku Európskeho pohára (Eurocup) bude mať slovenský ženský basketbal dvojnásobné zastúpenie. Aktuálny majster Niké extraligy žien Piešťanské Čajky má už pred žrebom vopred isté miesto v skupinovej fáze, štvrtý tím z predchádzajúcej sezóny Slávia Banská Bystrica sa pri svojej premiére predstaví v kvalifikácii.



Pre Piešťany pôjde o piatu účasť v tejto súťaži, v predošlom ročníku neprešli kvalifikačným sitom, keď nestačili na francúzsky Flammes Carolo Basket. Pri dvoch doterajších účastiach v skupinovej fáze (2015/2016 a 2017/2018) uhrali zhodne po dve víťazstvá a štyri prehry, čo na postup ďalej nestačilo.



"Dozvedeli sme sa, že sme boli priamo nasadení do skupiny Eurocupu. Som nesmierne rád, že nám to vyšlo a vyhneme sa kvalifikačným zápasom. Vieme, ako to v minulej sezóne dopadlo. Kvalifikácie sú v podstate stále o náhode, pretože sezóna ešte nie je úplne rozbehnutá. Je veľmi ťažké hneď na jej začiatku odohrať dva dôležité zápasy a nebodaj, ako my, dostať veľmi ťažkého súpera pred rokom, keď už pred stretnutím bolo v podstate rozhodnuté. Veľmi sa teším, že sme priamo v skupine. Teraz sa môžeme sústrediť na to, aby sme sa čo najdôkladnejšie pripravili. Pevne verím, že žreb bude určitým spôsobom ku nám 'jemný', aby sme nedostali troch favoritov a boli úplne bez šance," uviedol Peter Jankovič, hlavný tréner Piešťanských Čajok.



Slávia Banská Bystrica sa prvýkrát v histórii prihlásila do Eurocupu, v konferencii č. 1 zabojuje o jedno z piatich miest v skupinovej fáze. V kvalifikácii, ktorá sa bude hrať systémom doma-vonku, môže naraziť na niekoho z týchto družstiev: Hatay BB Spor (Tur.), Ludovika-FCSM Csata (Maď.), KS Basket 25 Bydhosť (Poľ.), Esperides Kallitheas Atény, AC Eleftheria Moschato, Omilos Antisfairisis Chania, Dafni Agiou Dimitriou (všetky Gréc.), Ramat Hašaron alebo Elitzur Holon (obaja Izr.).



V menoslove prihlásených prekvapujúco absentuje vicemajstrovský MBK Ružomberok, pravidelný účastník Eurocupu v uplynulých ročníkoch. V skupinovej fáze Európskeho pohára sa predstaví maximálne 48 klubov, žreb (15. júla) ich rozdelí do dvanástich 4-členných skupín.