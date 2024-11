Piešťany prehrali so Šopronom 47:74, Jankovič: Snažili sme sa

Európsky pohár - E-skupina:



Šopron Basket – Piešťanské Čajky 74:47 (33:20)



Najviac bodov – Šopron: Reidová 19, Monroeová 12, Böröndyová 11



Piešťany: Jamesová 15, Mitrasinovičová 9, Taušová 6, Herminjardová 5, Igbokweová 4 (Buknová 5, Moravčíková 2, Jakubčeková 1, Mihaljevičová, Szmereková a Vandlíková 0)



TH: 11/10 – 15/13, fauly: 18 - 18, trojky: 6 - 4, rozhodovali: Grbič (Slov.), Mjeda (Chor.), Palčič (Slov.), štvrtiny: 23:10, 10:10, 23:16, 18:11, 600 divákov.



hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade gratulujem domácemu tímu. Musím povedať, že sme bojovali a snažili sme sa. Hrali sme to, čo sme mohli. Žiaľ, s nízkym percentom úspešnosti streľby. Dokázali sme si vytvoriť dobré pozície, ale nedokázali sme ich premeniť. V takomto zápase je to problém, pretože súper trestá každú chybu. Baby bojovali, nevzdávali sme sa ani za stavu, keď sme prehrávali cez 20 bodov a mali sme dobré úseky. Potom sme však vlastnými chybami a určitou neskúsenosťou Šopron dostali opäť do komfortného rozdielu. Myslím si, že z našej strany to nebol katastrofálny zápas."



Alexandra Buknová, hráčka Piešťan: "Bol to veľmi náročný zápas. Vedeli sme, do čoho ideme. Výsledok hovorí o kvalite súpera, ale som na nás hrdá, ako sme bojovali a zostali spolu ako jeden tím celých 40 minút. Možno sa nám v útoku nedarilo tak, ako by sme chceli, ale bolo ťažké hrať pod extrémnym tlakom súpera."



Šopron 27. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok sa rozlúčili s účinkovaním v Európskom pohári (Eurocup) prehrou 47:74 na palubovke maďarského Šopronu Basket. V tabuľke E-skupiny obsadili nepostupové štvrté miesto, v tejto edícii súťaže sa im nepodarilo dosiahnuť na úspech.Domáci Šopron vstúpil do zápasu úsekom 9:2, podľa očakávania začal s tlakom a Piešťany nútil k chýbam. Z počiatočného náporu sa Čajky dostali, najmä vďaka Jamesovej, ktorá bola na hosťujúcej strane najaktívnejšou hráčkou. Energiou sa skúsenejšiemu tímu síce dokázali rovnať, ale defenzívna činnosť nebola podľa predstáv, čo viedlo už v prvej štvrtine k dvojcifernému manku. Do druhej časti sa z piešťanského pohľadu vstupovalo za stavu 10:23. Na hosťujúcej strane bola správna koncentrácia a najmä vôľa urobiť niečo s vývojom zápasu, akurát tomu chýbala presnejšia strelecká koncovka. To isté však platilo aj o Šoprone, preto prvý polčas napokon skončil 33:20.Po prestávke sa výraznejšie rozbehla útočná aktivita, platilo to však najmä v prípade Šopronu, ktorý stále mal o čo hrať. V priebehu zopár útokov zatlačil na Čajky a rozdiel prekročil 20-bodovú hranicu. Tím trénera Petra Jankoviča sa dlhšie nevedel dostať do potrebného herného rytmu, situácia sa zlepšila v druhej polovici tretej štvrtiny vďaka Mitrasinovičovej. Z výrazného rozdielu sa úspešne darilo ukrajovať, do záverečnej časti sa z piešťanského pohľadu napokon išlo za stavu 36:56. Šopron si strážil svoj náskok, aj keď chceli Čajky uhrať čo najprijateľnejší výsledok. To sa prejavilo aj na priebehu štvrtej štvrtiny, kde jedinou nezodpovedanou otázkou bol konečný stav stretnutia.