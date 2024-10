Piešťany prehrali doma so Charnayom 46:58

Európsky pohár – E-skupina:



Piešťanské Čajky - Charnay Basket Bourgogne Sud 46:58 (28:30)



Piešťany: Jamesová 13, Herminjardová 12, Mitrasinovičová 11, Buknová 6, Igbokweová 2 (Vandlíková 2, Moravčíková a Taušová 0). Najviac bodov – Charnay: Balogunová 16, Tabdiová 14, Chabrierová 12



TH: 11/9 – 8/7, fauly: 17 - 16, trojky: 5 - 9, rozhodovali: Stoica (Rum.), Jovovič (Č. Hora), Borusas (Lit.), štvrtiny: 15:12, 13:18, 8:16, 10:12, 550 divákov.



hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Som rád, že sme hrali do konca a bolo to vidieť. Aj napriek tomu, že sa nám nedarilo v útoku, neprestali sme brániť, čo ma na jednej strane teší, no mrzí ma, že sme nezvládli zápas. Myslím si, že dievčatá si zaslúžia pochvalu za to, ako bojovali. Prvý polčas bol z našej strany dobrý a koncentrovaný. Na konci to bolo potom o tom, že sme nevedeli dať kôš, ale bránili sme. Možno padlo málo bodov, ale bojovali sme. Ťažko niečo dievčatám vyčítať. S takouto úspešnosťou streľby sa však ťažko vyhrávajú takéto veľké zápasy."



Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Bojovali sme až do konca, to je veľké pozitívum. Žiaľ, nepodarilo sa našim divákom a nám dopriať to sladké víťazstvo. Som veľmi vďačná a hrdá na dievčatá, že sme každá odovzdali to najviac a stále sme boli zomknuté, čo je pozitívum."



ďalší výsledok E-skupiny:



Šopron Basket – Bodrum Basketbol 66:71 (35:35)



Najviac bodov: Pavlopoulouvá 17, Reidová 12, Vargová 9 – Liová 28, Krajišniková a Traylorová po 16







ďalší program v E-skupine:



streda 20. novembra, 20.00 h: Charnay Basket Bourgogne Sud – Šopron Basket



štvrtok 21. novembra, 17.00 h: Bodrum Basketbol – Piešťanské Čajky







tabuľka E-skupiny:



1. Šopron 4 3 1 305:261 7



2. Charnay 4 3 1 278:240 7



3. Bodrum 4 2 2 296:291 6



4. Piešťany 4 0 4 209:296 4

Piešťany 30. októbra (TASR) - Piešťanské Čajky nezakončili domácu sériu zápasov v Európskom pohári (Eurocup) úspešne. V stredajšom dueli E-skupiny podľahli basketbalistkám francúzskeho Charnay 46:58.Piešťany tak v tabuľke zostávajú na poslednom mieste bez víťazstva. Vo štvrtok 21. novembra pokračujú v súťaži o 17.00 h duelom na palubovke tureckého Bodrumu Basketbol. Ten v stredu zvíťazil na pôde Šopronu 71:66.Piešťany otvorili záverečný zo série domácich duelov s veľkou energiou a dobrou obranou. Síce v prvých minútach vôbec nepadali na oboch stranách body, ale postupom času si vypracovali vedenie. Výrazne im k tomu pomohla koncentrácia a tímový výkon, ktorý bol základom 6-bodovej šnúry. Charnay sa síce približoval, ale prvá štvrtina sa skončila priaznivým stavom 15:12. V druhej časti pokračovali Čajky v pozitívnych veciach, opäť sa dostali do mierneho trháku niekoľkými bodmi za sebou, ale viac sa už začal ukazovať aj súper. V závere prvého polčasu si vyčkal na svoju stranu a za stavu 30:28 mohol ísť spokojnejší na polčasovú prestávku.Domáce basketbalistky síce úspešne otvorili druhý polčas, ale prišiel mierny výpadok koncentrácie a diery v obrane, čo skúsený Charnay využil k tomu, aby sa bodovo výraznejšie vzdialil. Piešťany sa len s ťažkosťami presadzovali, k tomu prišli chyby a manko narástlo do dvojcifernej hodnoty. Čajky v tejto fáze skúšali rôzne veci, aby sa dokázali vrátiť do boja o víťazstvo pred svojimi fanúšikmi. Pred poslednou štvrtinou však prehrávali 36:46. Domáce basketbalistky to nezabalili a zvýšenou aktivitou sa pokúšali zdramatizovať zápas. Hostia si však skúsene postrážili dianie na palubovke a najmä priaznivý stav.