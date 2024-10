VIDEO: Piešťany prehrali v treťom zápase E-skupiny so Šopronom 47:78

Európsky pohár - E-skupina:



Piešťanské Čajky - Šopron Basket 47:78 (25:31)



Piešťany: Jamesová 25, Igbokweová 9, Herminjardová, Mitrasinovičová a Taušová po 2 (Moravčíková 4, Buknová 3, Jakubčeková, Szmereková a Vandlíková 0)



najviac bodov – Šopron: Monreová 18, Friškovecová 13, Vargová 11



TH: 10/6 – 4/2, fauly: 14 – 20, trojky: 3 - 8, rozhodcovia: Podar (Rum.), Radonjic (Rak.), Kuburovič (Č. Hora), štvrtiny: 19:15, 6:16, 7:25, 15:22, 800 divákov.

hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Myslím si, že z našej strany veľmi vydarený prvý polčas, aj v obrane a tiež v útoku. Možno druhá štvrtina nám už tak útočne nesedela, tam sa to asi celé začalo. V druhom polčase to už len pokračovalo. Myslím si, že tento zápas veľmi ovplyvnila naša neefektivita v útoku, veľmi nízka percentuálna úspešnosť. Veľmi ťažko sme sa presadzovali, respektíve hľadali riešenia do veľmi agresívnej a dobrej obrany súpera."



Nataša Taušová, hráčka Piešťan: "Chcela by som pochváliť nás všetkých za to, ako sme hrali v prvom polčase. V druhom, neviem, čo stalo. Zatlačili viac v obrane, bolo to pre nás náročnejšie pretlačiť sa v útoku. Prišli od nich ľahké koše, čo nás položilo. Nevzdali sme sa, ale druhý polčas nám nevyšiel."



ďalší program v E-skupine:



štvrtok 24. októbra, 18.00 h: Bodrum Basketbol - Charnay Basket Bourgogne Sud







streda 30. októbra: Piešťanské Čajky - Charnay Basket Bourgogne Sud (18.00 h), Šopron Basket – Bodrum Basketbol (18.30 h)







tabuľka E-skupiny:



1. Šopron 3 3 0 239:190 6



2. Charnay 2 1 1 144:128 3



3. Bodrum 2 1 1 159:149 3



4. Piešťany 3 0 3 163:238 3



Piešťany 23. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali v E-skupine Európskeho pohára (Eurocup) tretiu prehru, ich domáci duel s maďarským Šopronom sa skončil výsledkom 47:78. Slovenský zástupca tak naďalej čaká na premiérový úspech v skupinovej fáze. Sériu domácich stretnutí zakončí v stredu 30. októbra o 18.00 h duelom proti francúzskemu Charnay Basket Bourgogne Sud.Podľa očakávania odštartoval tento duel vo vysokom tempe a s agresívnou obranou na oboch stranách, čo sa odrazilo aj na nízkom počte bodov v prvých minútach. Piešťany boli koncentrované, s bodovou podporou Jamesovej s Igbokweovej sa dostali do vedenia. Ako sa pridávalo do tempa a pribúdalo podkošových súbojov, tak svoju kvalitu ukázal aj Šopron. Na domácej strane však bola Jamesová, svoj tím naštartovala k úseku 10:2 a s úspešným pokusom Taušovej s klaksónom viedli Čajky po prvej časti 19:15. V druhej štvrtine pokračovali tvrdé súboje o každú loptu a doskok, Piešťany si stále držali mierny náskok. Potom sa však rozohrala Monroeová, Šopron naštartovala k 11-bodovej šnúre, ktorou otočili duel na svoju stranu. Domáce strelecké mlčanie ukončila Igbokweová, dôležité bolo, že manko výrazne nenarástlo. Po prvom polčase bol na tabuli stav 25:31.Nástup do druhého polčasu rozhodol o osude stretnutia, Čajky otvorili tretiu štvrtinu 0:15 a Šopron sa dostal do komfortného vedenia, ktoré skúsene strážil. Piešťany sa presadzovali len s ťažkosťami, až v šiestej minúte prišli prvé domáce body v tejto časti. Hosťujúcim hráčkam padalo takmer všetko na čo siahli, pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali 56:32. Zverenkyne trénera Petra Jankoviča sa ešte snažili urobiť niečo so stretnutím, ale súper ich nepustili takmer k ničomu.