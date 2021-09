VIDEO: Piešťany prehrali v úvodnom kvalifikačnom dueli s Flammes

Európsky pohár FIBA - 1. zápas kvalifikácie:

Piešťanské Čajky – Flammes Carolo Basket 62:74 (33:47)



Zostava a body Piešťanských Čajok: Tadičová 18, Rusiňáková 12, Bootheová 9, Andělová 7, Želnytéová 6 (Pirttinenová 7, Martišková 3, Hašková 0) - najviac bodov Flames: Pouyeová 18, Berkaniová 15, Akhatorová a Bouderrová po 8.

TH: 16/15 - 18/12

Fauly: 17 - 18

Trojky: 7 - 8

Štvrtiny: 21:22, 12:25, 12:14, 17:13

Rozhodovali: Tóthová (Maď.), Reyová (Nem.), Mészáros (Maď.)

Piešťany 22. septembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok prehrali v stredajšom úvodnom kvalifikačnom zápase o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (Eurocup) s francúzskym Flammes Carolo Basket 62:74.Odveta je na programe vo štvrtok 30. septembra o 20.00 na palubovke súpera. Víťaz dvojzápasu postúpi do H-skupiny, kde si zahrá so španielskou Bizkaiou, francúzskym Vendee a talianskou Bolognou.Úvodné minúty boli v znamení zahodených šancí na oboch stranách, začiatok však patril Čajkám. Domáce basketbalistky hrali príkladne v defenzíve, k zodpovednému doskakovaniu sa pridala dobrá streľba a nad favorizovaným tímom dokázali viesť. Flammes sa však postupne rozohrával, prvú štvrtinu vyhral najtesnejším možným rozdielom - 22:21. Práve koncovka prvej a začiatok druhej 10-minútovky boli kľúčové pre ďalší priebeh, hosťujúci tím zaznamenal 15 bodov v sérii a Piešťany strelecky umlčal takmer na 5 minút. Čajky sa mierne otriasli z náporu súpera, ale manko už začalo byť výraznejšie. Navyše s koncom prvého polčasu inkasovali trojku s klaksónom, Pouyeová upravila z pohľadu Flammes na 47:33.Francúzsky tím pokračoval po prestávke v útočnej kanonáde, ale Piešťanom sa podarilo zvrátiť tento vývoj na palubovke. Na súpera zatlačili a ešte vykresali iskierku nádeje, no po 30 minútach čistého času prehrávali 45:61. Slovenský zástupca pokračoval v riskantnej hre, manko znižoval pomalými krokmi. V koncovke sa snažili domáce hráčky vypracovať si prijateľný bodový rozdiel pred odvetou, ale súper opäť potrestal každú ich chybu. Piešťanské Čajky pôjdu do Francúzska s 12-bodovým rozdielom, doma prehrali s Flammes 62:74.