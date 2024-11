Prievidza prehrala s Bilbaom 66:87, postup je otvorený

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



Bilbao Basket – BC Prievidza 87:66 (48:38)



Najviac bodov za Bilbao: Dominguez a Jones po 14, Kullamäe 13



Zostava a body Prievidze: Jackson 12, Dean 10, Jordan a Smith po 6, Mrviš 3 (Hlivák 10, Bolek a Lukáč po 6, Raitanen 5, Krestinin 2, Jašš a Kincel 0)



TH: 19/11 – 23/14, fauly: 20:21, trojky: 10:14. Rozhodovali: Oliot (Fr.), Perciavalle (Tal.), Jankowski (Poľ.), štvrtiny: 21:16, 27:22, 23:9, 16:19.

Bilbao 13. novembra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza prehrali v záverečnom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA na palubovke španielskeho Bilbaa 66:87. V tabuľke obsadili druhé miesto s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier, na svoj osud v súťaži si musia počkať vzhľadom na vývoj v ostatných skupinách.Dôležitý zápas z pohľadu Prievidze sa nezačal ideálnym spôsobom, po troch minútach prehrávala 0:10. Domáci basketbalisti sa rýchlo dostali do potrebného rytmu a aj keď z pohľadu vývoja tabuľky mali postup vo vrecku, tak hosťom nedarovali nič zadarmo. Po zlom začiatku sa Prievidžania dostali k slovu a ešte v prvej štvrtine sa vrátili do boja o víťazstvo, keď stiahli manko na prijateľných päť bodov – 16:21. V druhej časti to už bol podstatne vyrovnanejší basketbal, aj keď sa bodový rozdiel výraznejšie nemenil. Zástupca Tipos SBL sa držal v zápase, na polčasovú prestávku išiel za stavu 38:48.Tretia štvrtina rozhodla o osude stretnutia, Bilbao do nej nastúpilo dominantným spôsobom a Prievidzi sa pod obrovským tlakom nielenže nedarilo skórovať, ale veľmi rýchlo a výrazne sa navyšovalo manko. Pred záverečnou 10-minútovkou bol stav 47:71. V nej si už domáci bezpečne kontrovali šieste víťazstvo za sebou v EP FIBA, Prievidza sa pokúšala aspoň výraznejšie znížiť konečný rozdiel, čo sa jej chvíľkami darilo, ale na výraznejšiu dramatizáciu to nebolo postačujúce.