Európsky pohár: Ružomberčanky po dráme zdolali Liége

MBK Ružomberok - Liége Panthers 72:69 (32:35)



Zostava a body Ružomberka: Praženicová 18, Turudičová 14, Burová 13, Graysová 7, Stašová 3 (Havranová 8, Buknová 7, Uramová 2, Tarnachowiczová 0).



Zostava a body Liége: Brewerová 19, Rotbergová 17, Descampsová 12, Leblonová 10, Maesová 2 (Franquinová 9, Schwarzová, Bremerová a Peetersová po 0).



TH: 15/8 – 14/9, fauly: 21–17, 5 faulov: 38. Graysová (MBK), trojky: 6–6, rozhodovali Földhari (Maď.), Urbanovič (Lit.) a Nagy (Maď.), 200 divákov.



Štvrtiny: 13:22, 19:13, 18:21, 22:13.

hlasy po zápase:



Juraj Suja, tréner Ružomberka: "V prvom rade som rád, že po dva o pol roku sedíme tu a po víťaznom zápase v ´Európe´. Som veľmi šťastný, že sa dievčatám podarilo stretnutie úspešne zvládnuť. Musím však povedať, že súper hral naozaj dobre. Mojim dievčatám patrí veľká vďaka, že hrali až do konca. Nezložili sa, ani keď boli dole, keď sa nám nedarilo, keď sme boli tragickí v obrannej fáze. Až do samého záveru družstvo verilo v úspech a to prevážilo a rozhodlo. Preto sme si zaslúžili víťazstvo. Máme prvú výhru a už teraz sme ukázali, že vo FIBA Cupe nie sme zbytoční."



Radka Stašová, kapitánka Ružomberka: "Nastupovali sme s cieľom vyhrať, čo sa napokon podarilo, tak sme spokojné. Hoci z našej strany zápas nebol optimálny. Neotvorili sme ho dobre, prvá i druhá štvrtina boli z našej strany slabé. Dali sme však do toho srdce a bojovali sme až do konca. Nikto to nevzdal, každá hráčka, ktorá nastúpila na ihrisko, dala do toho všetko. Bojovnosťou sme to dokázali."

Ružomberok 13. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok v stredu úspešne vstúpili do bojov v J-skupine Európskeho pohára FIBA. Slovenský majster na svojej palubovke po veľkej bitke zdolal belgický tím Liége Panthers 72:69.Slovenský majster v 8. minúte strácal pätnásť bodov (7:22), ale potom sa zásluhou štrnásťbodovej šnúry dotiahol na 21:22. Po polčase na tabuli svietil stav 32:35 a pred záverečnou štvrtinou 50:56. Rozuzlenie prišlo až v samotnom závere, keď necelé dve minúty pred klaksónom MBK prehrával 65:69, no posledné slovo mal domáci tím, ktorý zaznamenal sedem bodov za sebou.