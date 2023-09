Ružomberčanky sú bližšie k postupu, v Ostrave vyhrali 59:45

Európsky pohár, ženy – kvalifikácia – 1. zápas:



SBŠ Ostrava – MBK Ružomberok 45:59 (20:27)



Najviac bodov Ostravy: Littleová 11, Káňová a Motyčáková po 10. Zostava a body Ružomberka: Jackovecová 17, Buknová 9, Andělová 8, Havranová 4, Hadačová 2 (Urbanová 15, Mikovčáková 3, Kaliuzhna 1, Jarošová a Štefančová 0)



Rozhodovali: Helmšteins (Lot.), Landogwski (Poľ.), Binders-Čoders (Lot.), TH: 32/16 – 18/10, fauly: 17 - 26, trojky: 1 - 7, štvrtiny: 11:18, 9:9, 10:11, 15:21

Ostrava 21. septembra (TASR) – Basketbalistky MBK Ružomberok sa priblížili k postupu do skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocup). V prvom kvalifikačnom zápase uspeli na palubovke českého SBŠ Ostrava 59:45. K úspechu ich najvýraznejším spôsobom potiahla Oľga Jackovecová, autorka 17 bodov. Odveta je na programe vo štvrtok 28. septembra o 17.00 h v ružomberskej Koniarni.Ružomberok vykročil do kvalifikačného dvojzápasu pevným krokom, od úvodu sa ujal vedenia a diktoval tempo zápasu. Ostrava nezastavila kolektívnejšie hrajúcuani oddychovým časom, v 4. minúte vyhrával tím trénera Juraja Suju 13:2. Domáci tím sa však dostal tiež k slovu, keď mierne odstavil útočnú produktivitu súpera a postupnými krokmi sa približoval. Slovenský zástupca ale vyhral prvú štvrtinu 18:11. Ružomberčanky vrátili dianie v druhej časti do svojich rúk, 6-bodovým nástupom si prinavrátili dvojciferné vedenie. Zasa sa však zopakovala situácia, keď sa Ostrava pustila do stíhacej jazdy a 8 bodmi v rade skresala manko. Po bodovo chudobnejšej druhej štvrtine viedli hostky 27:20.Po prestávke to už bola vyrovnanejšia partia, domáce basketbalistky zacítili šancu na obrat a postupnými krokmi sa k tomu blížili, ale dve trojky Urbanovej v rade upokojili situáciu na ružomberskej strane. Zápas sa stále lepšie vyvíjal pre účastníka Niké EXZ, po 30 minútach čistého času vyhrával 38:30. Ostrava nezložila zbrane, úsekom 8:2 stiahla na rozdiel jediného útoku. V týchto momentoch opäť výrazne pomohla Urbanová, pridala sa k strelecky disponovanej Jackovecovej a bližšie k úspechu boli hosťujúce hráčky. Práve toto bol rozhodujúci moment, ktorý nasmeroval Ružomberok k cennej výhre a dobrej pozícii pred domácou odvetou.