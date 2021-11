Basketbalistky MBK Ružomberok sa priblížili k postupu

Európsky pohár FIBA - J-skupina:



Liége Panthers - MBK Ružomberok 55:80 (25:41)



Najviac bodov Liége: Rotbergová 19, Maesová 8, Brewerová, Franquinová a Leblonová po 6. Zostava a body Ružomberka: Praženicová 20, Burová 16, Stašová 14, Turudičová 12, Havranová 1 (Graysová 15, Buknová 2, Tarnachowiczová 0). TH: 9/8 - 22/20, fauly: 20 - 18, trojky: 3 - 10, štvrtiny: 11:20, 14:21, 12:17, 18:22, rozhodovali: Vavrová (Česko), Kowalski (Poľ.), Caballe (Ír.)

Ďalší výsledok:



ASVEL Lyon - Movistar Estudiantes Madrid 72:51 (38:35)





Tabuľka J-skupiny:



1. Lyon 4 3 1 323:212 7



2. Ružomberok 4 3 1 257:256 7



3. Estudiantes 4 2 2 238:249 6



4. Liége 4 0 4 220:321 4

Liége 3. novembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok získali v Európskom pohári FIBA (Eurocup) už tretiu výhru v J-skupine. Na palubovke belgického Liége Panthers uspeli po výsledku 80:55 a výraznou mierou sa priblížili k postupu zo skupinovej fázy. Súťaž teraz čaká prestávka, ďalší duel slovenského zástupcu je na programe 24. novembra o 17.00 h, keď doma privíta francúzsky LDLC ASVEL Feminin Lyon.Začiatok zápasu patril domácemu tímu, ale potom prebral iniciatívu Ružomberok. Za stavu 2:6 zaznamenal 13 bodov za sebou, vďaka čomu sa dostal do komfortného vedenia. Praženicová so Stašovou sa starali o to, aby slovenský zástupca zaknihoval ďalšiu výhru. Po prvej štvrtine viedla "Ruža" 20:11. V druhej časti pokračovala v dobrom a koncentrovanom hernom prejave, výsledkom bolo vypracovanie dvojciferného vedenia. To sa časom postupne zvyšovalo, hlavne po druhých šanciach získavali zverenky trénera Juraja Suju cenné body. Ružomberok vyhral prvý polčas celkom jasne - 41:25.Hostia neponechali nič na náhodu ani po prestávke, vedenie dostali cez 20-bodovú hranicu a Liége nepúšťali k žiadnemu náporu. Ružomberok kontroloval dianie na palubovke, do poslednej štvrtiny vstupoval za stavu 58:37. V záverečnej 10-minútovke si slovenský zástupca aj vďaka dobrej produktivite hráčok základnej zostavy nenechal zobrať tretie víťazstvo v J-skupine.