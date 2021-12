Ružomberčanky si aj po prehre s Movistarom zahrajú play off

Európsky pohár FIBA - J-skupina:



MBK Ružomberok - Movistar Estudiantes 53:85 (34:48)



zostava a body Ružomberka: Borová 13, Praženicová 9, Stašová 8, Havranová 4, Turudičová 3 (Motleyová 11, Graysová 3, Buknová 2) - najviac bodov. Carterová 25, Fingallová 21, Quevedová 9. TH: 10/15 - 14/17, fauly: 21 - 17, trojky: 3 - 9, štvrtiny: 14:26, 20:22, 8:18, 11:19, rozhodovali: Grigioni (Tal.), Sosin (Poľ.), Gracin (Chorv.), bez divákov.

výsledok druhého zápasu:

LDLC Asvel Feminin Lyon - Liége Panthers 89:31 (49:24)

najviac bodov: Chevaugenová 18, Ciaková 14, Crvendakičová 10 - Rotbergová 12, Brewerová a Franquinová po 4



konečná tabuľka J-skupiny:



1. Lyon 6 5 1 489:303 11 - postup do play off



2. Estudiantes 6 4 2 416:354 10 - postup do play off



3. RUŽOMBEROK 6 3 3 370:418 9 - postup do play off



4. Liége 6 0 6 303:503 6

Ružomberok 1. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok zaznamenali v J-skupine Európskeho pohára FIBA (Eurocup) tretiu prehru. Na domácej palubovke podľahli španielskemu družstvu Movistar Estudiantes 53:85, napriek tomu postúpili z tretieho miesta do play off. Účasť v ďalšej fáze mali istú už pred začiatkom duelu.Ružomberok držal s Estudiantesom krok počas väčšiny prvej štvrtiny, potom však prišiel útočný výpadok a španielsky tím toho využil k zisku dvojciferného vedenia. Po úvodnej 10-minútovke prehrával slovenský zástupca 14:26. V druhej časti to už bol vyrovnanejší basketbal, ale „Ruža“ nedokázala zvrátiť negatívny vývoj duelu. Na polčasovú prestávku tak išla za stavu 34:48.V druhom polčase sa ukázal herný rozdiel, domáce basketbalistky sa trápili na zisk bodov. Estudiantes už mal dianie na palubovke pevne vo svojich rukách, postupne bez väčších problémov navyšoval svoj náskok. Pred štvrtou štvrtinou svietil na tabuli stav 42:66. Záverečná časť sa už iba dohrávala, otázkou bolo konečné skóre duelu, keďže oba tímy už mali postup do ďalšej fázy istý.