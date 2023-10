Ružomberok začal domácu sériu zápasov v EP prehrou 63:87 s Kayseri

Európsky pohár, ženy - F-skupina:



MBK Ružomberok - Melikgazi Kayseri 63:87 (29:47)



zostava a body Ružomberka: Jackovecová 26, Jarošová 14, Andělová 13, Havranová 5, Hadačová 2 (Michaličková 2, Mikovčáková 1, Kaliuzhna a Štefančová 0) - najviac bodov Kayseri: Cuicová 25, Ellenberg-Wileyová a Petronytová po 16.



TH: 10/9 – 26/21, fauly: 22 - 13, trojky: 6 - 10, rozhodovali: Nagy, Tőzsér (obaja Maď.), Radonjič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 19:25, 10:22, 21:18, 13:22.

tabuľky F-skupiny:



1. Riga 2 2 0 158:124



2. Olympiacos 2 1 1 153:146 3



3. Kayseri 2 1 1 156:148 3



4. RUŽOMBEROK 2 0 2 119:168 2



Ružomberok 19. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok odštartovali v Európskom pohári (Eurocup) sériu domácich zápasov prehrou, vo svojom druhom stretnutí F-skupiny nestačili na turecké Melikgazi Kayseri po výsledku 63:87. Tím trénera Juraja Suju je tak s dvoma prehrami v tabuľke na štvrtej priečke. Vo štvrtok 26. októbra o 18.00 h sa "" opäť predstaví v Koniarni, tentoraz bude jej súperom grécky Olympiacos.Úvodné momenty stretnutia patrili síce hosťujúcemu Kayseri, keď sa ujal vedenia 7:2, ale Ružomberok sa nezľakol favorizovaného súpera a okamžite vyrovnal stav stretnutia. Oba tímy strieľali s vysokou úspešnosťou, domáca Jackovecová a Jarošová dokonca dostali na malý moment svoj tím do vedenia. Turecký tím postupne ukazoval svoju kvalitu, keď zo stavu 11:12 to v priebehu pár útokov otočil na 23:14 zo svojho pohľadu. Koncovka ale patrila slovenskému tímu, ktorý bez Urbanovej a Buknovej dokázal upraviť skóre na 19:25 po prvej štvrtine. Druhú časť opäť lepšie odštartoval súper Ružomberka, keď odskočil na dvojciferný počet bodov. Najväčšie starosti robila dvojica Petronytová a Günayová. Domáce hráčky sa stále snažili udržiavať v hre o úspech, no rozdiel bol čoraz badateľnejší. Prvý polčas sa napokon skončil 29:47.Po prestávke to Ružomberok zobral do svojich rúk, od prvej sekundy bol lepší na ihrisku a úspešne sa pustil do stíhacej jazdy. Hosťujúce Kayseri nevedelo efektívne ubrániť Jackovecovú s Jarošovou a preto sa podarilo stiahnuť manko po dlhom čase na jednociferné číslo. Pri nízkom počte strelkýň sa "" nevzdávala, ale turecký tím si kontroloval svoj náskok. Do poslednej desaťminútovky sa z domáceho pohľadu išlo za stavu 50:65. Vo štvrtej štvrtine mierne opadlo tempo, čo menej vyhovovalo domácemu tímu, ktorý sa útočne zasekol. Kayseri toho naplno využilo a s ľahkosťou rozhodlo o úspechu v Ružomberku.Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Oľga Jackovecová, hráčka Ružomberka: "