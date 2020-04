Euroliga chce dohrať sezónu na jednom mieste, rozhodne sa v máji

Barcelona 23. apríla (TASR) - Riadiaci orgán dvoch najkvalitnejších basketbalových mužských súťaží v Európe zverejnil vo štvrtok plán pre prípadné dokončenie sezóny. Hraničný dátum, kedy sa rozhodne buď o zrušení aktuálneho ročníka Euroligy a Európskeho pohára, alebo o jeho dokončení, stanovil na 24. máj.



Ak bude možné sezónu dokončiť, odohrá sa všetkých 54 zvyšných zápasov Euroligy a skrátené play off vo formáte Final Eight na jednom mieste pred prázdnym hľadiskom v období 4.-26. júla. Európsky pohár vyvrcholí na rôznych miestach tiež pred prázdnymi tribúnami najneskôr 17. júla. "Členovia výkonného výboru sa jednohlasne zhodli na tom, že súťaže vyvrcholia iba ak to príslušné zdravotnícke a politické orgány umožnia," zverejnilo vedenie Euroligy. Správu priniesol aj portál eurohoops.net.