Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 99:44
Autor TASR
Ivanka pri Dunaji 21. novembra (TASR) - Basketbalistky YOUNG ANGELS Košice vyhrali v Tipos extralige tretí zápas za sebou. V piatkovom dueli 9. kola uspeli na palubovke BK Klokani Ivanka pri Dunaji vysoko 99:44 a v tabuľke im patrí štvrtá priečka.
Tipos extraliga žien - 9. kolo:
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - YOUNG ANGELS Košice 44:99 (14:52)
Najviac bodov: Krajčírová 10, Šafáriková 9, Hammacková-Fitzgeraldová 6, Vaiglová 6 - Brownová 26, Pittmanová 24, Antoshová 17
