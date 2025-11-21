Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025
Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 99:44

Ilustračná snímka. Foto: TASR

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - YOUNG ANGELS Košice 44:99 (14:52)

Autor TASR
Ivanka pri Dunaji 21. novembra (TASR) - Basketbalistky YOUNG ANGELS Košice vyhrali v Tipos extralige tretí zápas za sebou. V piatkovom dueli 9. kola uspeli na palubovke BK Klokani Ivanka pri Dunaji vysoko 99:44 a v tabuľke im patrí štvrtá priečka.



Tipos extraliga žien - 9. kolo:

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - YOUNG ANGELS Košice 44:99 (14:52)

Najviac bodov: Krajčírová 10, Šafáriková 9, Hammacková-Fitzgeraldová 6, Vaiglová 6 - Brownová 26, Pittmanová 24, Antoshová 17
