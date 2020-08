Basketbalová extraliga žien bude napokon osemčlenná

Na archívnej snímke generálny manažér Good Angels Daniel Jendrichovský. Foto: TASR – František Iván

Aktualizovaný žreb 1. kola extraligy žien 2020/2021:



ŠBK Šamorín - BK ŠKP 08 Banská Bystrica



Young Angels Košice - BAM Poprad



BK ŠK UMB Banská Bystrica - Piešťanské Čajky



MBK Ružomberok - ŠKBD Spišská Nová Ves



Dôležité termíny v sezóne 2020/2021:



30. septembra 2020: úvodné kolo základnej časti



9. januára 2021: záverečné kolo základnej časti



16. januára 2021: úvodné kolo nadstavby



12. februára - 14. februára 2021: Final Eight Česko-slovenského pohára



6. marca - 7. marca 2021: Final Six Slovenského pohára



13. marca 2021: záverečné kolo nadstavby



20. marca - 27. marca 2021: prvé kolo play off



31. marca - 14. apríla 2021: semifinále play off



14. apríla - 21. apríla 2021: zápasy o 3., 5., 7. miesto



17. apríla - 1. mája 2021: finále play off

Bratislava 30. augusta (TASR) - Najvyššia slovenská basketbalová súťaž žien bude mať napokon párny počet účastníkov - osem. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v zmysle svojho hracieho poriadku rozhodla o doplnení súťaže o družstvo BK ŠK UMB Banská Bystrica.V meste pod Urpínom tak budú pôsobiť až dva celky s extraligovou príslušnosťou. Najvyššiu súťaž už dlhodobo hrá BK ŠKP 08 Banská Bystrica. Bystrické „“ idú do najvyššej súťaže po šesťročnom pôsobení v prvej lige. V predchádzajúcom ročníku sa dostali do semifinále play off, kde boli nad ich sily basketbalistky Starej Turej.“ uvádza sa na oficiálnom facebookovom profile klubu BK ŠK UMB Banská Bystrica.V prvom kole sa 30. septembra predstavia doma proti Piešťanským Čajkám. Snaha vedenia SBA sa podarila dotiahnuť do úspešného konca, najskôr sa hovorilo o druhom zástupcovi z Košíc. "“ vyjadril sa pred niekoľkými dňami generálny manažér Košíc Daniel Jendrichovský pre oficiálny klubový web.