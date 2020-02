Basketbal: Hruščákovú nahradila Tarkovičová v prípravnom kempe

Bratislava 2. februára (TASR) - Hlavný tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja musel spraviť ďalšiu zmenu v nominácii na prípravný kemp v Ružomberku (3.-7. februára). Pivotku Žofiu Hruščákovú totiž neuvoľnil jej klub UNI Györ, nahradila ju Stella Tarkovičová z KP Brno.



Suja nominoval na kemp pôvodne šestnásť hráčok, predtým pre zdravotné problémy vypadli Dominika Drobná (Young Angels Košice), Soňa Svetlíková (ŠBK Šamorín) a Michaela Feketeová (Ružomberok). Na ich miesta prišli Alexandra Hašková (Piešťanské Čajky), Simona Marcová (ŠBK Šamorín) a Tereza Sedláková (Nottingham Wildcats/V.Brit.).



Začiatkom februára sú v medzinárodnom kalendári ženského basketbalu na programe zápasy olympijskej kvalifikácie. Slovenky do nej nepostúpili. Najbližšie ich čaká súťažný zápas v novembri proti Holandsku v rámci kvalifikácie o postup na ME, do ktorej vstúpili prehrou s Maďarskom v novembri 2019. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská basketbalová asociácia.







Nominácia reprezentácie SR na prípravný kemp v Ružomberku:



Michaela Balážová (Young Angels Košice), Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.), Nikola Dudášová (MBK Ružomberok), Alexandra Hašková (Piešťanské Čajky), Ivana Jakubcová (Le Mura Basket Lucca/Tal.), Simona Marcová (ŠBK Šamorín), Miroslava Mištinová (MBK Ružomberok), Alica Moravčíková (MBK Ružomberok), Sabína Oroszová (GEAS Sesto San Giovanni/Tal.), Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Tereza Sedláková (Nottingham Wildcats/V.Brit.), Angelika Slamová (Arka Gdyňa/Poľ.), Radka Stašová (MBK Ružomberok), Timea Sujová (ŠBK Šamorín), Stella Tarkovičová (KP Brno, ČR)



náhradníčky: Sofia Bilíková (BK Slávia Praha/ČR), Lucia Hadačová (KP Brno/ČR), Laura Horvátová (ŠBK Šamorín), Lucia Žilinská (ŠKP 08 Banská Bystrica)



realizačný tím: Juraj Suja (hlavný tréner), Peter Jankovič (asistent trénera), Tomáš Horký (manažér), Ján Meszároš (lekár), Alžbeta Dutková (fyzioterapeutka), Silvia Puchelová (masérka)