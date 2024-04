Jamesov syn vstúpi do draftu NBA

Los Angeles 5. apríla (TASR) - Basketbalista Bronny James vstúpi do draftu NBA po jednej sezóne v Južnej Kalifornii, ktorú mu skrátilo zotavenie sa po zástave srdca. Devätnásťročný syn hviezdneho LeBrona Jamesa oznámil v piatok na Instagrame, že si plánuje zachovať aj univerzitnú spôsobilosť v tíme USC Trojans a vstúpi do prestupového portálu.



"Mám za sebou rok s niekoľkými vzostupmi a pádmi, ale všetko prispelo k môjmu rastu ako človeka, študenta a športovca," uviedol James. Bronny dostal infarkt koncom júla, počas tréningu svojho univerzitného tímu.



Svoje rozhodnutie zverejnil niekoľko hodín predtým, ako mal jeho univerzitný tím predstaviť Erica Musselmana ako nového trénera. Ten nahradí Andyho Enfielda, ktorý v pondelok skončil na lavičke tímu.



Mladý hráč pôsobí v Trojans na University of Southern California mal priemer 4,8 bodu a 2,8 doskoku, pričom nastúpil na šesť z 25 zápasov za Trojanov. Z poľa mal 37-percentnú úspešnosť, z trojbodovej vzdialenosti to bolo 27 percent a z čiary trestných hodov 68 percent.



Jeho otec je držiteľ rekordu v celkovom počte bodov v NBA, štvornásobný víťaz ligy aj ocenenia pre najužitočnejšieho hráča. Viackrát vyjadril záujem pokračovať v kariére, aby mohol hrať v NBA spolu so svojím synom. Toho niektorí odborníci označili ako kandidáta do najlepšej desiatky budúcoročného draftu.