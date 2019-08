Basketbalový tréner Jankovič sa vrátil medzi mužov, povedie Lučenec

Pôvodne mal viesť lučenecké mužstvo Tibor Jány, ten sa však rozhodol vrátiť do Ostravy.

Lučenec 2. augusta (TASR) - Peter Jankovič sa stal novým trénerom basketbalistov BKM Lučenec. Vo funkcii nahradil Srba Gorana Milijeviča, ktorý nečakane odstúpil. Pôvodne mal viesť lučenecké mužstvo Tibor Jány, ten sa však rozhodol vrátiť do Ostravy.



"Vôbec sme nerátali s takouto situáciou. Treba si uvedomiť, že sú dôležitejšie veci ako basketbal a keď nás Goran Miljevič oboznámil s jeho vážnymi osobnými problémami, tak sme uvoľnili spod zmluvy," povedal na basketliga.sk BKM prezident klubu Michal Matala.



Jankovič sa vrátil do mužského basketbalu po šiestich sezónach. Najväčšie úspechy dosiahol na lavičke družstva Good Angels Košice, ktoré v rokoch 2015-2018 viedol ako hlavný tréner. Na východe Slovenska sa celkovo tešil z piatich majstrovských titulov i triumfov v Stredoeurópskej a Východoeurópskej lige.



Pred príchodom do Lučenca pôsobil v maďarskom Ceglede, v ktorom však po uplynulej sezóne skončil: "Po nečakanom konci v Maďarsku som si hľadal nový angažmán. Preferoval som zahraničie, ale keďže neprišla žiadna ponuka, tak som sa potešil záujmu z Lučenca. Je pravda, že po rokoch pri ženskom basketbale prechádzam k mužom, ale nevidím to ako nejakú veľkú prekážku. Pevne verím, že tento prechod zvládnem. Verím, že naplním očakávania vedenia klubu, ktoré mi dalo šancu a budeme predvádzať basketbal, ktorý bude zaujímavý a úspešný," uviedol Jankovič.