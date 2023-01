Jendek si robil žarty zo Skokana, Bystričania sú dva body od playoff

Banská Bystrica 23. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sa po nedeľnej výhre v 32. kole Tipos extraligy nad Popradom 4:3 posunuli na siedmu priečku v tabuľke práve cez svojho súpera a priblížili sa na rozdiel dvoch bodov k šiestemu miestu, ktoré zaručuje priamy postup do štvrťfinále play off. Hokejisti spod Urpína nastúpili netradične v modrých retro dresoch a tie im priniesli šťastie v podobe zisku troch dôležitých bodov.



Aktéri duelu sa totiž zhodli, že išlo o takzvaný šesťbodový zápas, keďže mužstvá sú priamymi konkurentmi o účasť v prvej šestke tabuľky. "Bol to dôležitý zápas, preskočili sme Poprad v tabuľke, za čo sme veľmi radi. Bol to veľmi ťažký duel, bolestivý, ale zvládli sme ho. Chceme vyhrávať čo najviac zápasov a dostať sa priamo do play off," netajil po stretnutí Dominik Jendek. Útočník Banskej Bystrice strelil štvrtý víťazný gól, na ktorý mu paradoxne prihral popradský hráč a jeho kamarát Dávid Skokan. Po zápase s ním hovoril: "Poznám ho už veľmi dlho, aj otec s ním hrával, hneď po zápase som mu poďakoval za peknú prihrávku. Zasmial sa na tom tiež, bolo to zábavné. Tak trošku sa ´zadarilo´, mal som také tušenie, že by mohol prísť puk do toho priestoru, kde som operoval, prečítal som to a som rád, že mi to tam padlo."



Dôležitý bol aj tretí gól Banskej Bystrice na 3:2. O ten sa postaral Dávid Šoltés. Ani on na pozápasovom brífingu s médiami neskrýval spokojnosť: "Sme veľmi radi za tieto tri body. Bol to veľmi náročný zápas. Bojujeme o priamy postup do play off, aby sme sa dostali do prvej šestky. Škoda iba, že Poprad dokázal vyrovnať v druhej tretine na 2:2, ale ukázala sa sila nášho tímu. Dali sme následne dva góly a hoci sme inkasovali ešte tretí, tak zápas sme napokon zvládli a vyhrali ho."



Banskobystričania dohrávali po zranení kapitána Ivana Ďatelinku takmer polovicu zápasu na päť obrancov, čo bolo obzvlášť náročné. "Nebolo to ľahké najmä v obrane, dohrávali to piati naši beci, ale popasovali sa s tým výborne. Pomaly sa to vyvíja dobre, získavame silu na našu stranu. Dúfam, že nám to takto pôjde čo najdlhšie," podotkol Šoltés, ktorý si pochvaľoval aj netradične modré retro dresy: "Teší nás, že sme vyhrali v týchto dresoch. Sú veľmi pekné a pomohli nám k trom bodom."