Jeremy Lin skritizoval Trumpa za používanie výrazu čínsky vírus

Washington 19. marca (TASR) - Americký basketbalista čínskeho pôvodu Jeremy Lin skritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa za to, že neustále používa namiesto výrazu koronavírus, termín čínsky vírus. Jeho výroky označil za rasistické.



Úradujúci šampión NBA s tímom Toronto Raptors poslal Trumpovi odkaz cez sociálnu sieť. "Prajem si, aby ste využili svoju moc na podporu zraniteľných ľudí, ktorí trpia v dôsledku neúspešného boja proti vírusu, ako aj tých, ktorých zasiahol rasizmus, ktorý vy sám posilňujete. Ázijskí Američania sú každý deň napádaní a ohrozovaní a tento podprahový protičínsky odkaz iba zvyšuje nenávisť voči Ázijčanom. Je to tak ťažké použiť výraz koronavírus, či Covid-19? To v tejto kríze ideme teraz hrať hru na vinníka?," hneval sa Lin. V USA počet nakazených presiahol jedenásťtisíc, 171 ľudí zomrelo.



Tridsaťjedenročný Američan Lin získal v NBA hviezdny status v roku 2012, keď hral za New York Knicks. Po skončení uplynulej sezóny už v NBA nezískal zmluvu a odišiel do Číny, kde si obliekal dres tímu Peking Ducks. Informáciu priniesla agentúra AFP.