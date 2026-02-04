< sekcia Šport
Patrioti Levice zvíťazili na palubovke Košíc Wolves 104:72
Košice Wolves - Patrioti Levice 72:104 (34:47)
Autor TASR
Košice 4. februára (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v stredajšej dohrávke 19. kola mužskej basketbalovej Tipos SBL na palubovke Košíc Wolves 104:72. Úradujúci majstri položili základ triumfu už v prvom polčase, po ktorom si vypracovali 13-bodový náskok.
dohrávka 19. kola Tipos SBL:
Košice Wolves - Patrioti Levice 72:104 (34:47)
Najviac bodov: Montgomery 24, Gaffney 20, Halada 10 - Dorsey 20, McGill 19, Wesson ml. 16
Košice Wolves - Patrioti Levice 72:104 (34:47)
Najviac bodov: Montgomery 24, Gaffney 20, Halada 10 - Dorsey 20, McGill 19, Wesson ml. 16