Patrioti Levice zvíťazili na palubovke Košíc Wolves 104:72

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Košice Wolves - Patrioti Levice 72:104 (34:47)

Autor TASR
Košice 4. februára (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v stredajšej dohrávke 19. kola mužskej basketbalovej Tipos SBL na palubovke Košíc Wolves 104:72. Úradujúci majstri položili základ triumfu už v prvom polčase, po ktorom si vypracovali 13-bodový náskok.



dohrávka 19. kola Tipos SBL:

Košice Wolves - Patrioti Levice 72:104 (34:47)

Najviac bodov: Montgomery 24, Gaffney 20, Halada 10 - Dorsey 20, McGill 19, Wesson ml. 16
.

