Kosovo bude proti Slovákom oslabené

Program B-skupiny predkvalifikácie MS 2023 (Eurovia aréna/Bratislava):



Štvrtok 26. novembra:



Island – Luxembursko (16:00)



SLOVENSKO - Kosovo (19:00)



Sobota 28. novembra:



Island – Kosovo (16:00)



Luxembursko – SLOVENSKO (19:00)

Tabuľka:



1. Kosovo 2 2 0 164:158 4



2. Island 2 1 1 161:154 3



3. SLOVENSKO 2 1 1 147:148 3



4. Luxembursko 2 0 2 145:157 2

Bratislava 25. novembra (TASR) – V B-skupine predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 sa vo štvrtok stretnú basketbalisti Kosova a Slovenska. Zatiaľ, čo súper sa môže výrazne priblížiť k postupu do ďalšej fázy, pre zverencov trénera Žana Tabaka je to s veľkou pravdepodobnosťou kľúčový duel v bratislavskej bubline.Tabuľkové postavenie totiž hovorí jasnou rečou, Kosovo je po dvoch zápasoch na čele skupiny so stopercentnou bilanciou (výhra 80:78 nad Islandom a 84:80 nad Luxemburskom). Slováci sú tretí s jednou výhrou (73:65 nad Luxemburskom) a jednou prehrou (74:83 s Islandom).Z tohto pohľadu môže byť vzájomný súboj týchto dvoch reprezentácií dôležitý.prezradil pre TASR asistent reprezentačného trénera Michal Madzin.Kosovo napokon pricestovalo bez svojich dvoch najväčších hviezd, naturalizovaného amerického krídelníka Shawna Jonesa a ostrieľaného rozohrávača Dardana Berišu.zamyslel sa Madzin.Zodpovednosť tak bude na pleciach iných, napríklad Drilona Hajriziho alebo Erjona Kastratiho.vyjadril sa tréner Kosova Christos Marmarinos.Trinástka reprezentantov sa od pondelka pripravuje spolu s ostatnými družstvami v bratislavskej „bubline“, v utorok sa pripojila k výberu trénera Žana Tabaka najväčšia hviezda tímu – Vladimír Brodziansky. Slováci sú kompletní, realizačný tím napokon tesne pred zápasom určí 12 mien, ktoré budú môcť zasiahnuť do zápasu.Slovenskí basketbalisti sa s Kosovom stretli minulý rok v príprave, v oboch prípadoch tohto súpera zdolali (85:79 a 82:65).prezradil Madzin recept na víťazstvo. Stretnutie Slovenska s Kosovom odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.