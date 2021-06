Basketbalistu Kropiláka uviedli do Siene slávy FIBA

Na archívnej snímke Stanislav Kropilák – basketbal, OH Montreal 1976, OH Moskva 1980 Foto: TASR

Mies 19. júna (TASR) - Do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) oficiálne pribudol prvý slovenský hráč. Po trénerke Natálii Hejkovej sa tejto pocty dočkal legendárny hráč Interu Bratislava a reprezentácie Československa Stanislav Kropilák. FIBA oficiálne uviedla naraz nových členov za roky 2020 a 2021 na 89. výročie vzniku organizácie prostredníctvom online ceremónie.Kropilák patril počas svojej hráčskej kariéry k najväčším hviezdam európskeho basketbalu. Medzi rokmi 1981 až 1987 sa pravidelne objavoval vo výberoch Európy. V roku 1991 sa dostal do rebríčka 50 najlepších basketbalistov všetkých čias podľa magazínu FIBA. S Interom Bratislava sa stal štyrikrát majstrom Československa (1979, 1980, 1983, 1985), jeden titul získal aj s RH Pardubice.Desaťkrát sa stal najlepším basketbalistom Slovenska (1975 – 1984), československú anketu vyhral päťkrát v rokoch 1979, 1980, 1982, 1983 a 1985. "" si zahral sedemkrát na majstrovstvách Európy, medzi najväčšie úspechy patrí striebro z roku 1985 a bronz z rokov 1977 a 1981. Stal sa najlepším slovenským basketbalistom 20. storočia, uviedli ho tiež do Siene slávy slovenského basketbalu a na galavečere Športovec roka ho zaradili medzi športové legendy Slovenska.," uviedol Kropilák vo svojom ďakovnom videu.Počas hráčskej kariéry si zahral aj v zahraničí, v Belgicku a Luxembursku. Ako funkcionár sa stal postupne generálnym manažérom Interu a členom exekutívy Slovenského olympijského výboru, bol aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 2000 je prezident basketbalového Interu.