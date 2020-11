Basketbalistka Košíc sa dostala za protesty v Bielorusku do väzenia

Minsk 24. novembra (TASR) – Do protestov proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa zapojila aj bývalá basketbalistka Good Angels Košice Jelena Levčenková. Za podporu opozície sa dokonca dostala do väzenia.



Polícia ju zatkla v septembri na letisku, keď sa chystala odcestovať do Grécka, kde mala absolvovať liečbu zranenia. „Prišli za mnou dvaja dôstojníci a zadržali ma. Súd mi potom expresne vymeral pätnásťdňový trest odňatia slobody," povedala podľa agentúry AP Levčenková.



Z jej tvrdení však vyplýva, že pobyt za mrežami neľutuje a verí, že konala správne. „Nemohla som byť ticho a tváriť sa, že je v mojej vlasti všetko v poriadku. Chcela som podporiť ľud, pretože som videla, ako prebehli voľby. Mnohí skončili vo väzení za účasť na demonštráciách."



Tridsaťsedemročná Levčenková strávila štyri sezóny v zámorskej WNBA a prezradila, že ju veľmi teší podpora z Ameriky. „Je to krajina slobody a inšpirovala mňa, aj ďalších športovcov. V Bielorusku vládne diktatúra, v ktorej sa človek dostane do problémov za zverejnenie názoru na internete. V USA som sa naučila mať názor a nebyť ticho, keď ľudia trpia."



Po odpykaní trestu sa však jej problémy neskončili. Vo väzení sa totiž nakazila koronavírusom. „Keď som prišla domov, ovoňala som svoje krémy a potvrdilo sa moje podozrenie. Nespanikárila som, ale cítila som sa divne. Na druhý deň som absolvovala test a ten potvrdil, že mám COVID-19. Už nemám teplotu, no stále mám obmedzenú chuť a upchatý nos. Aspoň už môžem lepšie dýchať."