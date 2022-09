Basketbal: Levice prehrali vo finále kvalifikácie s Malagou

kvalifikácia Ligy majstrov – finále:



Unicaja Malaga – Patrioti Levice 91:73 (52:36)



najviac bodov – Malaga: Dedovič 15, Osetkowski 13, Perry a Carter po 11 – zostava a body Levíc: Lapornik 17, Kneževič 16, Bojanovský a McCallum po 9, Bachan 0 (Freeman 13, Kovac 7, Kotásek 2)



TH: 17/13 – 10/9, fauly: 14 - 18, trojky: 12 - 10, štvrtiny: 31:20, 21:16, 23:18, 16:19, rozhodovali: Marques (Portug.), Glišič (Srb.), Mitrovski (S. Mac.).



Predbežný program Patriotov Levice v D-skupine Európskeho pohára FIBA:



12. októbra: Patrioti Levice - BC Balkan Botevgrad



19. októbra: Keravnos Strovolou - Patrioti Levice



26. októbra: BK Opava - Patrioti Levice



2. novembra: BC Balkan Botevgrad - Patrioti Levice



23. novembra: Patrioti Levice - Keravnos Strovolou



30. novembra: Patrioti Levice - BK Opava

Malaga 25. septembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice si nezahrajú v skupinovej fáze Ligy majstrov. Vo finále kvalifikačného turnaja v Malage prehrali s favorizovaným domácim tímom Unicajy 73:91. Najlepším strelcom tímu trénera Michala Madzina bol Miha Lapornik, autor 17 bodov.Účinkovanie v európskych klubových súťažiach sa pre aktuálneho šampióna Niké Slovenskej basketbalovej ligy nekončí. Od októbra ho čakajú súboje v D-skupine Európskeho pohára FIBA (FIBA Europe Cup). Postupne narazia na bulharský Balkan Botevgrad, cyperský Keravnos Strovolou a českú Opavu. Úvodné stretnutie je predbežne na programe 12. októbra, Levice by doma mali privítať Botevgrad.Levičanov nevyšiel vstup do stretnutia, rýchlo prehrávali 0:8. Od úvodnej sekundy sa museli popasovať s úplne inou úrovňou basketbalu, agresivity a tlaku. Strelecké mlčanie Patriotov ukončil McCallum, s oddychovým časom sa zlepšil herný prejav slovenského tímu. Postupne sa darilo vytvárať aj dobré strelecké pozície, o 8 z 10 bodov tímu sa v úvode postaral Kneževič. Aj keď bol kvalitatívny rozdiel badateľný, tak Patrioti sa snažili ako-tak držať krok s favorizovaným tímom. „Popoluška“, ako ju nazvali španielske médiá, statočne bojovala o miesto v skupinovej fáze, ale Malaga nekompromisne trestala akúkoľvek chybu na oboch stranách palubovky. Ešte pred koncom prvej štvrtiny sa domáci tím dostal do dvojciferného vedenia, ale Lapornik dokázal niekoľkými úspešnými pokusmi stiahnuť na 20:31 z levického pohľadu po úvodnej časti. V druhej 10-minútovke to vyzeralo podobne, Patrioti sa postarali o niekoľko dobrých herných úsekov, keď dokázali súpera pritlačiť, ale Malaga vždy rázne odpovedala a mala všetko pod kontrolou. Výrazne silný mala záver, na polčas sa napokon išlo za stavu 36:52 zo strany slovenského tímu.Druhý polčas sa pre Levičanov nezačal ideálne Malaga zapla na vyšší rýchlostný stupeň a v priebehu pár okamihov prehrávali v zápase už o viac ako 20 bodov. Zverenci trénera Michala Madzina ale svoj boj nezabalili, sebavedomou hrou dokázali priebežne ukrajovať z manka. Domáci tím mal aj napriek tomu všetko pred kontrolou, pred záverečnou štvrtinou svietil na tabuli stav 75:54. Favorizovaná Malaga nedovolila Patriotom v štvrtej 10-minútovke pomýšľať na dramatizáciu, otázkou tak bola už len výška konečného skóre. Levičania sa aj napriek tomu stále snažili uhrať čo najprijateľnejší výsledok, čím si vyslúžili aj uznanie od domáceho publika. Koncovka sa dohrávala bez výraznejších problémov, diváci sa dočkali na záver aspoň viacerých pekných akcií., tréner Patriotov: „, hráč Patriotov: „, hráč Patriotov: „