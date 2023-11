Basketbalisti Levíc sa chcú rozlúčiť víťazne, Kováč: Sme motivovaní

Program 5. kola J-skupiny Európskeho pohára FIBA – streda 22. novembra:



17.30 h: Kataja Basket – PATRIOTI LEVICE



18.00 h: CSM CSU Oradea – Legia Varšava







tabuľka J-skupiny:



1. Varšava 5 5 0 424:366 10 – postup do druhej fázy



2. Oradea 5 3 2 444:413 8



3. LEVICE 5 2 3 366:388 7



4. Kataja 5 0 5 367:434 5





Levice 21. novembra (TASR) – Pred záverečným kolom skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA je jasné, že pre basketbalistov Patriotov Levice to bude v tejto edícii súťaže posledný zápas. Na palubovke fínskej Kataja Basket (streda 22. novembra o 17.30 h) chcú uzatvoriť účinkovanie v J-skupine úspešne a vylepšiť si tak bilanciu v tabuľke.Oba tímy sú pred vzájomným duelom v pozícii, ktorá sa už nemôže zmeniť. Fínsky celok s určitosťou skončí na poslednej priečke, jedinou motiváciou pre neho je, aby neskončil s nulou v kolónke víťazstiev. Úradujúci majster Slovenska by naproti tomu rád zakončil pôsobenie v Európskom pohári FIBA s vyrovnanou bilanciou, momentálne má na konte dve víťazstvá a tri prehry.vysvetlil pre TASR Michal Madzin, tréner Levíc.Minuloročná úspešná cesta Patriotov naprieč európskymi súťažami, ktorá sa skončila tesne pred bránami štvrťfinále Európskeho pohára FIBA, sa v tejto sezóne nepodarila napodobniť podľa ich predstáv. Do Fínska cestujú s hlavami hore, pretože do boja o postup dali všetko." uviedol levický krídelník Ben Kováč.Na konci októbra sa podarilo Levičanom nad Katajou zvíťaziť 68:55, ale z pohľadu priebehu to nebola jednoduchá cesta za úspechom. Súpera sa podarilo zlomiť až v druhom polčase, v tomto smere je teda jasné, na čo si musia dávať pozor, ak chcú niečo podobné zopakovať.dodal Madzin.Zápas Kataje s Levicami odvysiela v priamom prenose televízia RTVS: Šport.