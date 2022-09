Basketbal: Levice si vybojovali zotrvanie v Malage

Malaga 24. septembra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice pokračujú v snívaní o účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. V semifinálovej kvalifikačnej bitke ich nevyrušila ani chvíľková absencia ich prvého rozohrávača, kolektívne zomknutie im prinieslo suverénne 24-bodové víťazstvo (81:57) nad fínskym šampiónom Karhu Kauhajoki a finálovú konfrontáciu s domácim tímom Unicaja Malaga.



Krátky čas medzi štvrťfinále a semifinále ani oddýchnutejší súper nehrali na palubovke žiadnu úlohu. V súboji šampiónov Patrioti nedovolili viesť Karhu ani na sekundu. Realizačnému tímu sa podarilo dobre pripraviť na piatkového súpera. "Urobili sme maximum pre to, aby sme sa na Karhu pripravili. Samozrejme, všetko v rámci časových a ostatných možností, ktoré sme mali. Podarilo sa nám to, tešme sa z toho a urobme maximum, aby sme sa pripravili aj na nedeľu," povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.



Jeho zverenci dokázali umne čítať hru a nepustiť hráčov fínskeho tímu k žiadnej silnej zbrani ani do tlaku. "Možno sme čakali, že budú viac dávať trojky. Nechcem povedať, že sme sa toho báli, ale mali sme pred tým rešpekt. Naša defenzíva bola dobrá a už sme si to potom nenechali zobrať. Zatiaľ to bol náš najlepší zápas. Hrali sme kolektívne, aj keď vypadol Draško Kneževič po lakti a začal krvácať. Pomáhali sme si, Miha Lapornik išiel na jednotku. Nebáli sme sa, nedostali sme nejakú väčšiu bodovú šnúru a do konca sme bojovali," uviedol 17-bodový Ben Kovac.



V druhej štvrtine si po väčšinu času museli Levičania poradiť bez svojho ústredného rozohrávača, Kneževiča ošetrovali po lakti. Hneď po polčasovej prestávke bol Bosniak povestným "x-faktorom" na palubovke. "O tom sa ani pol sekundy nedá pochybovať. To, ako všetci bojovali, jeden pre druhého, to je pridaná hodnota. Je tu prajná atmosféra v tíme, to je dôležité. Som rád, že všetko, čo na palubovke robíme, je s neskutočným nasadením. Vždy sa to musí rozhodnúť na ihrisku. Teší ma, že sa sústredíme len na to," uviedol Madzin.



"Žlto-zelení" predviedli suverénny výkon, vyvarovali sa hluchým momentom zo stretnutia s Körmendom a ani s pribúdajúcim časom nepoľavili z diktovania tempa. Práve naopak, postupne rástol ich náskok do veľkých výšin. Pre trénera je to určitá odmena za starosti v predsezónnom období: "Je to odmena za všetko, čo sme doteraz urobili. To, čo sme odmakali, tak sa nám v týchto zápasoch vracia. Všetko ide od toho, ako sa do stretnutia vložíme, že to ako tím odrobíme."



To, o čom snívali možno len najvernejší fanúšikovia, sa stalo realitou. Len jeden zápas delí Patriotov od toho, aby si ako prvý slovenský tím zahrali v skupinovej fáze Ligy majstrov. Vo finále nastúpia v nedeľu o 12.30 h proti súperovi so zvučným menom, organizátorovi kvalifikačného turnaja, španielskemu tímu Unicaja Malaga. "Sme radi, išli sme sem s tým, aby sme odohrali dobré zápasy. Nečakali sme, že to až takto dobre vyjde v náš prospech. Zatiaľ to bude určite vrchol mojej basketbalovej kariéry. Tešíme sa na túto konfrontáciu a verím, že podáme dobrý výkon. Uvidíme, ako to dopadne," povedal krídelník Martin Bachan. "Nik to možno nečakal, ale my sme si verili. Takéto stretnutie, ktoré nás čaká, si možno v kariére zahráme len raz," dodal Kovac.