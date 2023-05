Basketbal: Leviciam vyšli v 3. finále taktické zmeny

Levice 14. mája (TASR) – Finálová séria Niké Slovenskej basketbalovej ligy medzi Patriotmi Levice a BC Komárno priniesla aj v treťom vzájomnom meraní síl úplne odlišný scenár ako v predchádzajúcich zápasoch. Domáci hráči našli účinný recept na svojho regionálneho rivala a po výsledku 73:59 zaznamenali prvý triumf v sérii, čím znížili jej stav na 1:2.



Začiatok bol však v réžii Komárna, opäť sa mohlo oprieť o úspešnú streľbu z diaľky a mnohí fanúšikovia mali ešte v čerstvej pamäti, ako dopadli zápasy číslo 1 a 2. Levice to dokázali ešte v prvej štvrtine zastaviť, čo sa ukázalo neskôr ako dôležitý aspekt konečného rezultátu. "V play off sa nedá vyhrať zápas cez ofenzívu, to hovorím po celý čas. Naše dve víťazstvá neprišli po našej excelentnej streľbe, ale všetko vychádzalo z dobrej defenzívy. V tomto smere sme na Levice v mnohých momentoch nezareagovali dobre a prestali sme hrať našu hru. Sme družstvo, ktoré sa prezentuje kolektívnym výkonom. Som toho názoru, že individuálnou hrou nedokážeme Levice zdolať,“ uviedol pre TASR tréner Komárna Zlatko Jovanovič.



Domáci tím odstavil svojho rivala od jeho najsilnejších zbraní a paradoxne, prvé finálové víťazstvo dosiahol aj s horšou streľbou, čo je ojedinelý jav. "Na tento zápas sme boli dobre pripravení a u každého bolo vidieť odhodlanie, že ich chceme kolektívne zdolať. Komárno je nesmierne talentované, na čele so Stuckeym. Z našej strany bola vidieť dobrá energia a koncentrácia, k tomu sa darilo plniť predzápasové pokyny a konečne sme zvíťazili. Potrebovali sme uspieť, lebo ak by bolo po sobote 0:3 na zápasy, tak by všetky okolnosti hrali v prospech Komárna. Mám teraz o niečo lepšiu pozíciu, takže dúfam, že na to nadviažeme v stredu,“ povedal hráč Levíc Tre'Darius McCallum.



Z pohľadu vývoja stretnutia sa rozhodujúcim úsekom stal začiatok tretej štvrtiny. Patrioti viedli po prvom polčase o dva body (33:31), ale za približne 150 sekúnd potom zaznamenali 11-bodovú šnúru, od ktorej sa odrazili k úspechu. Domácej lavičke vyšiel risk s nižšou zostavou a v ďalšom priebehu dokázali z nadobudnutého sebavedomia ťažiť. "Komárno začalo opäť zápas silno, premieňalo ťažké strely. My sme pokračovali v dobrej obrane, potom už boli ich pozície ťažšie a museli reagovať rýchlejšie, čo nám možno pomohlo k tomu, že sme ich donútili k strelám, ktoré nepadli. Ustrážili sme doskoky a v útoku nám hádam z energie niečo padlo, aj keď si myslím, že sme mali pozície, ktoré sme mohli tiež premeniť. Z dvoch bodov sme dokázali natiahnuť vedenie na 13-bodový rozdiel. Samozrejme, Komárno sa vrátilo na prijateľný rozdiel, ale nám to do tímu donieslo vieru, energiu a bojovali sme. Zápas sme vyhrali, čo asi znamená, že veci nám vyšli. Je to určitý risk s nižšou zostavou, uvidíme, ako to bude v ďalších zápasoch,“ uviedol levický kouč Michal Madzin.



Komárno sa dokázalo rýchlo otriasť zo vstupu do druhého polčasu, ale 6-bodový deficit bol ich maximom. Po ofenzívne silných výkonoch, ktoré priniesli doterajšie dva finálové úspechy, bolo 59 nastrieľaných bodov ďaleko od ich štandardu. "Druhý polčas sme celkovo začali zle. Možno bola na našej strane už aj určitá únava, ale je to o najmä o nás. Na oboch stranách palubovky sme nehrali tak, ako sme mali. Levice naproti tomu začali dobre a vydržali tak až do konca zápasu. Je náročné si udržať takú úspešnosť streľby za tri body, ako tomu bolo v doterajších dvoch stretnutiach, čiže môže to byť jeden z dôvodov toho, prečo sme teraz prehrali. Nemá to však byť len o streľbe za tri body z našej strany,“ vyjadril sa pivot hostí Miljan Markovič.



Taktické detaily a úpravy boli v kombinácii s treťou štvrtinou rozhodujúce, čo si uvedomil po zápase aj kormidelník Komárna: "Súper na nás vyšiel s nižšou zostavou, nevedeli sme urobiť správne fauly a neodpovedali sme. Bolo to o detailoch, už potom bolo ťažké reagovať, keď Levice získali sebavedomie. Vedeli sme, že k takejto variante príde, už takto hrali, ale naše plnenie vecí nebolo postačujúce.“



Tréner Levíc pred sobotou hovoril, že dúfa, že sa jeho zverenci poučili z dvoch doterajších finálových zápasov. Jeho tím to evidentne urobil, keď podal najlepší výkon v sérii a konečne zaznamenal úspech. "Iná cesta, ako sme hrali v tomto stretnutí, ani nebola. Bojovali sme ako o život, nechcem povedať, že sme museli, ale chceli sme. Som preto rád, že to vyšlo,“ dodal Madzin.



Štvrtý finálový zápas je na programe v stredu 17. mája o 18.00 h na palubovke Komárna.