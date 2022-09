Levickí basketbalisti sú v semifinále kvalifikácie Ligy majstrov

kvalifikácia Ligy majstrov – štvrťfinále:



Patrioti Levice - Egis Körmend 79:70 (39:40)



zostava a body Levíc: Lapornik 19, Bojanovský 14, Kneževič 10, Bachan 7, McCallum 6 (Freeman 18, Kovac 3, Kotásek 2) - najviac bodov Körmend: Mitchall 20, Moore 13, Anderson 12



TH: 36/21 – 16/12, fauly: 16 – 27, trojky: 6 - č, štvrtiny: 22:20, 17:20, 19:11, 21:19, rozhodovali: Marques (Portug.), Rutešič (Č. Hora), Straube (Nem.), 150 divákov

Malaga 21. septembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice postúpili do semifinále kvalifikačného turnaja Ligy majstrov v španielskej Malage. Vo štvrťfinále v stredu zdolali maďarský Egis Körmend 79:70.Slovenského šampióna nasmeroval za úspechom najmä 19-bodový Miha Lapornik. Zverenci trénera Michala Madzina si v piatok 23. septembra o 17.30 h zahrajú o finálovú miestenku proti fínskemu Karhu Kauhajoki.Körmend mal na začiatku mierne navrch vďaka svojej "americkej" zostave. Patrioti nezostávali, manko vďaka produktívnemu Bojanovskému rýchlo zmazali. Prvá štvrtina bola vo vyrovnanom duchu, ani jeden z tímov nevedel odskočiť. Bodku za touto časťou dal úspešnou strelou s klaksónom Lapornik, upravoval ňou na 22:20 z pohľadu Patriotov. Tento moment Levičanom evidentne v úvode druhej časti pomohol, Freeman s Kovacom dokonca dostali tím do trháku. Potom prišlo ale päťminútové ofenzívne mlčanie, Körmend ho využil k 11-bodovému úseku, ktorým dostal vedenie na svoju stranu. Lapornik úspešným pokusom v závere prvého polčasu upravil na 39:40 z pohľadu slovenského zástupcu.Aj druhý polčas odštartoval bodovo Bojanovský, postupne sa to zmenilo na jeho šou, keďže na jednej strane palubovky skóroval a na druhej rozdával bloky. Skúsený pivot mal veľký podiel na tom, že pre Patriotov sa opäť vyvíjalo stretnutie správnym smerom. Lapornik poslal tri minúty pred koncom tretej 10-minútovky trojkou Patriotov do najvyššieho vedenia v zápase – 56:46. Körmend nedokázal výraznejšie pritlačiť, preto do poslednej štvrtiny išli „žlto-zelení“ za stavu 58:51. Koncovku si už slovenský zástupca postrážil, v závere mohla vypuknúť postupová radosť po historickom triumfe v Lige majstrov.tréner Patriotov: "hráč Patriotov: "