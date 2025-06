Patrioti Levice budú opäť súčasťou kvalifikačného turnaja

Účastníci kvalifikácie Ligy majstrov 2025/2026



Bakken Bears (Dán.), Bursaspor Basketbol (Tur.), CSM CSU Oradea (Rum.), Elan Chalon (Fr.), Falco Szombathely (Maď.), Fribourg Olympic Basket (Švaj.), Heroes Den Bosch (Hol.), Juventus Utena (Lit.), Kalev/Cramo (Est.), Karhu Basket Kauhajoki (Fín.), Kutaisi 2010 (Gruz.), Löwen Braunschweig (Nem.), PAOK mateco (Gréc.), PATRIOTI LEVICE (SR), Pelister Bitola (S. Mac.), Petrolina AEK Larnaka (Cyp.), Porto (Portug.), Pallacanestro Reggiana (Tal.), Rilski Sportist (Bul.), SC Derby (Č. Hora), Trepča (Kos.), UCAM Murcia (Šp.), Windrose Giants Antverpy (Bel.), vicemajster Poľska

Mies 17. júna (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice budú v sezóne 2025/2026 opäť súčasťou kvalifikačných turnajov o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy sa v tejto súťaži predstaví štvrtý rok za sebou.Levičania hrajú od roku 2022 súťaže pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Zatiaľ sa im do skupinovej fázy nepodarilo postúpiť, pri svojej prvej účasti sa dostali do finále kvalifikácie. Pred rokom v tureckej Antalyi skončili v semifinále proti estónskemu Kalev/Cramo. V prípade neúspechu v niektorej z kvalifikačných fáz Ligy majstrov by sa podobne ako v predošlých rokoch mali predstaviť v Európskom pohári FIBA.Priame miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov má vopred istých 29 klubov, o zostávajúce tri miestenky sa pobije 24 družstiev v rámci trochu kvalifikačných turnajov, ktoré sa uskutočnia od 23. do 28. septembra na zatiaľ neznámom mieste. Skupinová fáza má svoj štart na programe 7. októbra.Patrioti spoznajú svojich súperov v stredu 2. júla, kedy je na programe žreb kvalifikácie a skupinovej fázy Ligy majstrov.