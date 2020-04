Basketbalové ME 2021 preložili o rok pre nabitý program podujatí

Berlín 9. apríla (TASR) - Majstrovstvá Európy basketbalistov budú o rok neskôr. Pôvodne mali turnaj hostiť Nemecko, Česko, Taliansko a Gruzínsko od 2. do 19. septembra 2021. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) to oznámila vo štvrtok po videokonferencii výkonného výboru, nový termín stanovili predbežne na 1. až 18. septembra 2022. Prispôsobí sa tomu aj kvalifikácia.



Dôvod preloženia je zmena termínu olympijských hier a futbalových ME, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnia o rok v lete, tesne pred pôvodným termínom basketbalového šampionátu. OH v Tokiu sa budú konať od 23. júla do 8. augusta, ME vo futbale sa uskutočnia ešte predtým (22. júna až 4. júla). Informovala o tom agentúra SID.



FIBA vo štvrtok odložila aj olympijskú kvalifikáciu. Tá sa mala pôvodne konať v júni, no preložili ju o rok. Predbežný dátum štyroch kvalifikačných turnajov je 22. jún až 4. júl. Tento termín musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV). V kanadskej Victorii, chorvátskom Splite, litovskom Kaunase a Belehrade sa bude hrať v dvoch trojčlenných skupinách, z ktorých prvé dva tímy postúpia do semifinále. Na olympiádu postúpia víťazi štyroch turnajov.