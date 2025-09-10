Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fíni da prebojovali do semifinále, Gruzínsko zdolali 93:79

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.

Autor TASR
Riga 10. septembra (TASR) - Basketbalisti Fínska postúpili do semifinále ME v Rige. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Gruzínskom 93:79. V súboji o postup do finále sa stretnú s víťazom štvrťfinálového zápasu medzi Nemeckom a Slovinskom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.



ME v basketbale - štvrťfinále

Fínsko - Gruzínsko 93:79 (57:40)

najviac bodov: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15 - Mamukelašvili 22, Sanadze 19, Šengelija 18
.

