Fíni da prebojovali do semifinále, Gruzínsko zdolali 93:79
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.
Autor TASR
Riga 10. septembra (TASR) - Basketbalisti Fínska postúpili do semifinále ME v Rige. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Gruzínskom 93:79. V súboji o postup do finále sa stretnú s víťazom štvrťfinálového zápasu medzi Nemeckom a Slovinskom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Grécko a Turecko.
ME v basketbale - štvrťfinále
Fínsko - Gruzínsko 93:79 (57:40)
najviac bodov: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15 - Mamukelašvili 22, Sanadze 19, Šengelija 18
