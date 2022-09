Basketbal-ME: Francúzi zdolali Turkov po predĺžení a sú vo štvrťfinále

Turecko - Francúzsko 86:87 pp (77:77, 35:43)

Berlín 10. septembra (TASR) - Francúzski basketbalisti si zaistili postup do štvrťfinále, keď v sobotňajšom úvodnom osemfinále zvíťazili po predĺžení nad Turkami o bod 87:86. V riadnom hracom čase sa duel skončil 77:77.Francúzi do zápasu vstúpili šnúrou 7:0 a v polovici druhej štvrtiny viedli o 16 bodov (31:15). "Les Bleus" však nezvládli záver tretej štvrtiny, keď umožnili súperovi zaznamenať sériu 19:0 a z 11-bodového náskoku mali zrazu osembodové manko (49:57). Francúzi sa však dokázali skonsolidovať a Rudy Gobert poslal v dramatickej koncovke riadnej hracej doby duel do predĺženia "tipdunkom" 2,7 sekundy pred koncom. V predĺžení už súpera nepustili do vedenia. Turkov môže mrzieť hlavne posledná minúta riadneho hracieho času, keď viedli o dva body a po nešportovej chybe hádzal krídelník Clevelandu Cedi Osman dva trestné hody. Nepremenil ani jeden a pri následnom vhadzovaní do hry najlepší strelec Turkov Bugrahan Tuncer s 22 bodmi stratil loptu. V drese víťazov si pivot Minnesoty od budúcej sezóny Gobert pripísal 20 bodov a 17 doskokov.