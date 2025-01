Pospíšil nominoval na február aj Havranovú a Martiškovú

nominácia Slovenska na zápasy proti Rumunsku (6. február) a Islandu (9. február):



Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Viktória Havranová (Herner TC/Nem.), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové/ČR), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (momentálne bez klubovej príslušnosti), Ivana Jakubcová (GEAS Basket/Tal.), Veronika Remenárová (Royal Castors Braine/Bel.), Tereza Sedláková (Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife/Šp.), Rebeka Mikulášiková (ENEA AJP Gorzów WLKP/Poľ.)







realizačný tím:



Martin Pospíšil (hlavný tréner), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Radko Dvorščák (asistent trénera), Michal Nagaj (fyzioterapeut), Marek Mikletič (kondičný tréner), Lucia Lásková (manažérka), Marianna Grillová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka) a Vladimír Katreniak (masér)

Bratislava 21. januára (TASR) - Tréner slovenských basketbalistiek Martin Pospíšil nominoval na februárové vyvrcholenie kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 aj Viktóriu Havranovú a Natáliu Martiškovú. Slovenky sa dvakrát predstavia v bratislavskej Gopass aréne. Najprv 6. februára vyzvú Rumunsko a 9. februára zavŕšia postupové úsilie proti Islandu.V porovnaní s menoslovom z novembrového kvalifikačného bloku urobil realizačný štáb dve zmeny. Havranová príde pomôcť zo siedmeho družstva nemeckej DBBL Herner TC. V dvanásťčlennom zozname figuruje aj Martišková, ktorá sa začiatkom roka stala posilou českého klubu Sokol Hradec Králové. V kariére pokračuje po operácii nádorového ochorenie súvisiaceho so štítnou žľazou.uviedol v tlačovej správe Pospíšil.V záverečnej nominácii chýbajú oproti novembru 2024 Stella Tarkovičová z talianskeho Empoli a pre problémy s achillovou šľachou Radka Stašová z portugalského klubu Gdessa Barreiro.doplnil kouč.Terézia Páleniková, ktorá v predošlom kvalifikačnom okne síce bola na súpiske, ale pre zdravotné dôvody do stretnutí na Islande a doma s Tureckom nezasiahla, má v súčasnosti dobrú formu. Najlepšia slovenská basketbalistka z rokov 2022 a 2023 je v tureckej lige s priemerom 15,5 bodu na zápas a patrí medzi najvyťaženejšie hráčky klubu Danilo's Pizza Bursa Ant Spor.Slovenským basketbalistkám patrí v kvalifikačnej F-skupine druhé miesto, pričom Turecko má istotu prvej priečky a postupu na európsky šampionát 2025. V druhej polovici júna budú turnaj hostiť Česko, Nemecko, Grécko a Taliansko.Vstupenky sú v predaji na portáloch gopassarena.sk a predpredaj.sk Ich cena sa pohybuje na úrovni od 12 do 15 eur (v závislosti od sektora). Dostupná je aj prvá radaza cenu 35 eur. Pre ZŤP je vstup voľný.Slovenky, ktoré chýbali na majstrovstvách Európy od roku 2009 len raz (turnaj v roku 2019), doteraz v kvalifikácii dvakrát prehrali s Tureckom. Uspeli však nad najbližšími súperkami, ktoré privítajú v domácom prostredí. V novembri 2023 zvíťazili Slovenky v Rumunsku 93:77 a v novembri 2024 triumfovali na Islande 78:70. Výber Martina Pospíšila zabojuje o jednu zo štyroch miesteniek pre najlepšie tímy na druhých miestach.