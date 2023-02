Basketbalistky Slovenska zdolali Švajčiarsko 78:50 a zostali v hre

Kvalifikácia ME 2023 žien – H-skupina:



Slovensko – Švajčiarsko 78:50 (38:31)



zostava a body Slovensko: Mištinová 17, Oroszová, Páleníková a Stašová po 10, Jakubcová 7 (Remenárová 7, Tarkovičová 5, Svetlíková 4, Havranová 3, Buknová a Martišková po 2, Moravčíková 1) - najviac bodov Švajčiarska: Herminjardová 14, Favreová 12, Hatchová 11



TH: 15/11 – 9/8, Fauly: 15 - 14, Trojky: 7 - 2, Rozhodovali: Anderssonová (Fín.), Mavisu (Tur.), Kucharski (Poľ.), štvrtiny: 15:18, 23:13, 23:9, 17:10, 800 divákov.

Piešťany 9. februára (TASR) – Basketbalistky Slovenska zvládli svoje predposledné vystúpenie v H-skupine kvalifikácie ME 2023. Nad Švajčiarskom zvíťazili v Piešťanoch jednoznačne 78:50 a zostali v hre o postup na finálový turnaj.K tretiemu víťazstvu v skupine ich najvýraznejším spôsobom potiahla Miroslava Mištinová, autorka 17 bodov. Zverenky trénera Juraja Suju zostali v tabuľke na druhej pozícii. Slovenky majú pred sebou ešte posledné vystúpenie, v nedeľu 12. februára o 19.00 h nastúpia opäť v Piešťanoch proti Luxembursku.Od úvodného rozskoku sa hralo vo svižnom tempe, no tímy sa nevedeli výraznejšie strelecky chytiť. Na slovenskej strane bola jasnou líderkou na palubovke Oroszová, ale potom prišla séria chýb, ktorá vyústila do viac ako štvorbodového streleckého mlčania. Zo stavu 5:10 zo švajčiarskeho pohľadu sa súperky dostali do vedenia 16:10. Opäť Oroszová prerušila bodové čakanie, ale ani ona nezabránila tomu, že Slovensko prehralo prvú štvrtinu 15:18. Švajčiarky sa potom začali nebezpečne vzďaľovať a preto mimoriadne dôležitá bola posledná štvorminútovka druhej štvrtiny, v ktorej sa Slovenky nadýchli k 14-bodovej šnúre a prvý polčas napokon vyhrali 38:31.Sľubne začali domáce reprezentantky aj druhý polčas, k svojej šnúre pridali ďalších 6 bodov a náskok dostali cez dôležitú dvojcifernú hranicu. To dodalo Slovensku potrebný pokoj v hre, vďaka čomu hrali s väčším pokojom. V tejto fáze bola produktívna najmä dvojica Mištinová a Stašová. Slovenky dominovali na oboch stranách palubovky. Odrazilo sa to aj na vedení, ktoré sa dostalo cez 20-bodovú hranicu a pred štvrtou štvrtinou svietil na tabuli stav 61:40. V poslednej časti dostali premiérové minúty v reprezentácii Tarkovičová so Svetlíkovou, obe sa odmenili za to prvými bodmi v „áčku“ a do streleckej listiny sa tak zapísali všetky hráčky, ktoré nastúpili. Slovenská reprezentácia bez problémov preskočila prekážku v podobe Švajčiarska a do tabuľky si zapísala tretie víťazstvo."Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Každý, kto videl zápas, tak musí uznať, že Švajčiarsko bolo prvých 15-16 minút nepríjemný súper. Kým sme nedokázali ukontrolovať doskok a museli sme urobiť korekcie v obrane, tak dovtedy sme sa trápili a prehrávali o 5-7 bodov. Nebolo to ľahké, ale potom to od 16. minúty už išlo správnym smerom a všetko išlo tak, ako malo ísť.“"Nezačali sme úplne optimálne, ale postupne sme sa dostávali do zápasu. Vďaka tomu sme sa dopracovali k vyššiemu rozdielu a druhý polčas sme si mohli užiť.""Veľmi dobré dojmy z debutu. Myslím si, že sme hrali tak, ako sme chceli a tiež sme splnili to, čo sme chceli. Potešili ma prvé body za A-tím.“