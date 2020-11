Slovenské basketbalistky zdolali v Amsterdame Holanďanky

Slovenské basketbalistky vybojovali v H-skupine kvalifikácie ME 2021 prvé víťazstvo. Vo štvrtkovom dôležitom dueli v Amsterdame zdolali domáce Holanďanky 84:64. Na snímke uprostred s loptou Slovenka Terézia Páleníková, vpravo bráni Slovenka Anna Jurčenková a vľavo Slovenka Sabina Oroszová v zápase H-skupiny kvalifikácie ME 2021 Slovensko – Holandsko v Amsterdame 12. novembra 2020. Foto: TASR - FIBA

kvalifikácia ME 2021 – H-skupina:



SLOVENSKO – Holandsko 84:64 (36:43)



zostava a body Slovenska: Bálintová 20, Oroszová 18, Jurčenková 11, Praženicová 9, Stašová 0 (Dudášová 11, Páleniková 7, Slamová 4, Moravčíková a Remenárová po 2, Jakubcová a Stašová 0) - najviac bodov Holandska: Hofová 22, Corneliusová 18, Bettonvillová 7



TH: 13/11 – 19/10, fauly: 22 - 22 , trojky: 9 - 6, štvrtiny: 19:22, 17:21, 25:11, 23:10, rozhodovali: Smiljaničová (Srb.), Grigioni (Tal.), Pitsilkas (Gréc.), bez divákov.



tabuľka H-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 1 1 143:137 3



2. Maďarsko 2 1 1 129:125 3



3. Holandsko 2 1 1 130:140 3

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky vybojovali v H-skupine kvalifikácie ME 2021 prvé víťazstvo. Vo štvrtkovom dôležitom dueli v Amsterdame zdolali domáce Holanďanky 84:64.Po dvoch odohraných stretnutiach majú všetky tri tímy v skupine na konte zhodne tri body, Slovenky vedú tabuľku vďaka najlepšiemu skóre. Zverenky trénera Juraja Suju čakajú ďalšie zápasy vo februári 2021, najskôr sa stretnú s Maďarskom (4. februára) a potom s Holandskom (6. februára). Obe stretnutia sa budú hrať v tzv. "bubline".Slovenky nemali ideálny vstup do stretnutia, nedôsledne bránili a súperovi padlo v úvodných minútach všetko, na čo siahol. Aj preto museli sťahovať manko, o čo sa vo veľkej miere starala Jurčenková s Bálintovou. Slovenské basketbalistky sa vedeli dotiahnuť a v rozkúskovanej hre hrali s Holandskom vyrovnanú partiu, po prvej štvrtine však prehrávali 19:22. Druhá 10-minútovka mala veľmi podobný scenár, zverenky trénera Juraja Suju trápil obranný doskok a efektívna streľba Holanďaniek, hlavne v podaní Corneliusovej. Necelé štyri minúty pred koncom prehrávali už dvojciferným rozdielom – 28:39. Oroszová s Páleníkovou živili nádeje, do šatní však šli Slovenky za nepriaznivého stavu 36:43.Po prestávke hrali Slovenky ako vymenené, boli oveľa koncentrovanejšie a zapli aj v obrane. Postupne mazali manko, najskôr sa Bálintovej podarilo vyrovnať na 46:46 a následne dostala svoj tím aj do vedenia. Slovenský výber dostal tento moment na koňa, začal si veriť a premieňal aj ťažké pokusy. Bodovou ťahúňkou bola v tejto fáze Oroszová, aj jej zásluhou bol v 8. minúte tretej štvrtiny náskok dvojciferný – 59:48. Do záverečnej časti sa napokon šlo za stavu 61:54. Slovenky nepodľahli tlaku Holandska vo štvrtej štvrtine, bez výraznejších problémov si kontrolovali svoje vedenie. S pribúdajúcim časom súperky riskovali, čo bola voda na mlyn pre slovenské hráčky. V koncovke už nepripustili žiadnu drámu, bez výraznejšieho zaváhania tak dokráčali k mimoriadne dôležitému víťazstvu.