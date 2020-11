Suja nominoval na Holandsko sedem legionárok

Nominácia:



Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.), Nikola Dudášová (Sleza Vroclav/Poľ.), Žofia Hruščáková (Galatasaray Istanbul/Tur.), Ivana Jakubcová (Le Mura Basket Lucca/Tal.), Anna Jurčenková (Young Angels Košice), Sabína Oroszová (GEAS Sesto San Giovanni/Tal.), Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky), Miroslava Praženicová (MBK Ružomberok), Alica Moravčíková (BasCats USC Heidelberg/Nem.), Angelika Slamová (Arka Gdyňa/Poľ.), Radka Stašová (MBK Ružomberok), Timea Sujová (ŠBK Šamorín)



Náhradníčky:



Michaela Balážová (Young Angels Košice), Denisa Blanárová (Young Angels Košice), Alexandra Hašková (Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (University of Pennsylvania/USA), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR)



Realizačný tím:



Juraj Suja (hlavný tréner), Peter Jankovič (asistent trénera), Tomáš Horký (manažér), Ján Meszároš (lekár), Alžbeta Dutková (fyzioterapeutka), Marián Vlkovič (masér)

Bratislava 4. novembra (TASR) - Hlavný tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja nominoval na kvalifikačné stretnutie majstrovstiev Európy 2021 proti Holandsku (12. novembra) dvanásť hráčok a z toho sedem legionárok. Novembrové asociačné termíny sa na základe rozhodnutia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) hrajú v tzv. "bubline" a za sprísnených opatrení.Základ užšej nominácie tvorí sedem hráčok pôsobiacich v zahraničných kluboch. Vo finálnej dvanástke nechýbajú opory tímu na čele s kapitánkou Barborou Bálintovou. Do kádra sa po dvoch rokoch vrátila aj pivotka Anna Jurčenková. Vedenie tímu však s istotou potvrdí nomináciu až tesne pred odletom do Holandska. Slovenky budú v Amsterdame od 8. do 13. novembra.," uviedol na oficiálnej stránke SBA manažér tímu Tomáš Horký.Trénera Suju potešilo, že všetky hráčky mali záujem prísť aj počas druhej vlny pandémie koronavírusu a napriek cestovateľským obmedzeniam: "."Reprezentantky odohrali v H-skupine len jeden zápas, v novembri 2019 prehrali v Šoprone s domácim Maďarskom 59:73. Na európsky šampionát postúpia priamo víťazi skupín a päť najlepších družstiev z druhých miest. Pre slovenský výber je práve najbližší zápas v Holandsku z postupového hľadiska kľúčový.," uviedol na margo Holanďaniek kormidelník Suja.Kvalifikačný duel bude vo štvrtok 12. novembra od 18.30 h vysielať naživo RTVS. "," uviedol prezident SBA Miloš Drgoň.