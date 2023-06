Maďarky zdolali Češky 62:61 a postúpili do semifinále

basketbal-ženy - ME



štvrťfinále:



Belgicko - Srbsko 93:53 (49:31)



Maďarsko - Česko 62:61 (29:22)

Ľubľana 22. júna (TASR) - Basketbalistky Belgicka postúpili do semifinále ME. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli v Ľubľane zdolali obhajkyne titulu zo Srbska hladko o 40 bodov 93:53. Belgičanky doplnili Maďarky, ktoré v dramatickom štvrťfinálovom dueli zdolali Češky 62:61.Maďarky, ktoré v základnej D-skupine zvíťazili nad Slovenkami (89:67), si vo štvrtkovom súboji v Aréne Stožice vypracovali až 17-bodový náskok. Češky však predviedli mohutný finiš a 11 sekúnd pred koncom riadneho času viedli o bod. O výsledku rozhodla sporná situácia zo samého záveru. Češky sa tešili, že päť sekúnd pred koncom ubránili útok súperiek, lenže Maďarky si vzali výzvu. Rozhodnutie zvrátili, takže vhadzovali pod českým košom a útok premenili. Vydreli tak tesné víťazstvo a postup medzi najlepšiu štvorku. České reprezentantky budú hrať v sobotu o 5. až 8. miesto so Španielkami alebo Nemkami.Belgičanky na turnaji ešte ani raz neprehrali a aj proti Srbkám to bola ich jasná záležitosť. Polčas vyhrali o 18 bodov a náskok ešte do konca zápasu zvýšili.