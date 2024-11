Slováci privítajú Španielov, kouč Naglič: Dáme do toho všetko

Zápasová nominácia Slovenska na duel kvalifikácie ME 2025 proti Španielsku (piatok 22. novembra o 18.00 h, Tipos aréna - Bratislava)



hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Mário Ihring (GTK Glivice/Poľ.), Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), David Abrhám (Patrioti Levice), Timotej Malovec (KK Mega Basket/Srb.), Samuel Volárik (Inter Bratislava), Jakub Mokráň (Inveready Gipuzkoa Basket/Šp.), Marek Doležaj (Keflavík Karha/Isl.), Vladimír Brodziansky (UCAM Murcia/Šp.), Tomáš Pavelka (Klaipedos Neptunas/Lot.), Michael Fusek (Nitra Blue Wings)



realizačný tím: Aramis Naglič – hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič, Maroš Helmecy – asistenti trénera, Enriko Smák – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Michal Ondruš – generálny manažér, Miroslav Páleník – manažér tímu, Richard Demovič – doktor







Najbližší program 3. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025:



piatok 22. novembra, 18.00 h:



Lotyšsko – Belgicko



Slovensko – Španielsko







Tabuľka C-skupiny:



1. Belgicko 2 2 0 133:113 4



2. Lotyšsko 2 2 0 143:127 4



3. Španielsko 2 0 2 128:137 2



4. Slovensko 2 0 2 112:139 2



Bratislava 21. novembra (TASR) – Basketbalistov Slovenska čaká v piatok jeden z najvýznamnejších duelov za uplynulé roky. V C-skupine kvalifikácie ME 2025 privítajú v piatok o 18.00 h v Bratislave úradujúcich európskych šampiónov Španielov. Zverenci trénera Aramisa Nagliča sa pred očakávanou rekordnou návštevou pokúsia o svoje prvé víťazstvo v skupine, ktorými by zvýšili šance na postup.Zápas s mnohými prívlastkami pokorí podľa všetkého basketbalový divácky rekord v ére slovenskej samostatnosti, ktorý aktuálne drží duel Európskej ligy (Euroligy) medzi hráčkami Good Angels Košice a francúzskym Tango Bourges Basket. V decembri 2013 ho v košickej Steel aréne sledovalo 8597 ľudí.uviedol pre TASR pivot Slovenska Vladimír Brodziansky.Na zápase so Španielsko sa očakáva v bratislavskej Tipos aréne viac ako 10-tisíc divákov, záujem vzrástol aj vďaka nedávnym úspešným výsledkom zástupcov Tipos SBL v pohárovej Európe.vyjadril sa rozohrávač slovenského tímu Šimon Krajčovič.Naposledy čelili Slováci podobne kvalitnému súperovi v kvalifikácii ME 2023, keď si zmerali sily so Srbskom. Teraz pricestuje úradujúci majster Európy, historicky jeden z najlepších kolektívov kontinentu a 6. najlepší tím sveta podľa rebríčka Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).zdôraznil reprezentačný tréner Aramis Naglič.Do Bratislavy pricestuje značné obmenené a omladené Španielsko. Podľa očakávania nebude mať k dispozícii hráčov z Euroligy, keďže v čase asociačného termínu pokračuje základná časť tejto súťaže.myslí si Brodziansky.Zo širokej hráčskej základne sa najbližšiemu súperovi Slovenska podarilo vyskladať družstvo, v ktorom dominujú hráči, ktorým sa podarilo v predchádzajúcich rokoch dosiahnuť na úspechy v mládežníckych kategóriách.povedal Naglič.Obom tímom pôjde v piatok večer o veľa, v tabuľke zatiaľ nemajú na konte žiadne víťazstvo, iba dve prehry. Víťaz tohto duelu ešte môže prehovoriť do boja o miestenku na záverečnom turnaji, zdolanému sa šanca výrazne vzdiali.vyhlásil Brodziansky.Slovákov bude za potenciálne najvýznamnejším triumfom za uplynulé roky hnať zaplnená Tipos aréna. Od štvrtka sa do nej presunuli z neďalekej Gopass arény. Realizačný tím pracoval na tréningoch so 14 hráčmi, z ktorých určí zápasovú 12-tku.uviedol Krajčovič.Zápas Slovenska so Španielskom odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR Šport.