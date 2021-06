Slovenky podľahli na ME Španielsku 61:93, nepostúpili zo skupiny

Valencia 21. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky sa lúčia s účinkovaním na 38. majstrovstvách Európy už po skupinovej fáze. V záverečnom vystúpení v základnej A-skupine prehrali v nedeľu vo Valencii s úradujúcimi majsterkami Európy, domácimi Španielkami 61:93 a nepostúpili do vyraďovacej časti.



Najlepšou strelkyňou SR bola s 15 bodmi Terézia Páleníková. Zverenky trénera Juraja Suju zaznamenali v skupine jedno víťazstvo a dve prehry. Obsadili v nej konečnú štvrtú priečku so štyrmi bodmi, pri rovnosti bodov s postupujúcimi tretími Švédkami rozhodol v ich neprospech horší vzájomný zápas.



ME žien - A-skupina (Valencia):



Španielsko - SLOVENSKO 93:61 (39:32)



Najviac bodov Španielska: Ouvinová 17, Dominguezová 14, Gilová 11 - zostava a body Slovenska: Dudášová 10, Jakubcová a Praženicová po 9, Oroszová 7, Stašová 0 (Páleníková 15, Remenárová 5, Fekete, Kováčiková a Sujová po 2, Martišková a Moravčíková 0). TH: 14/11 - 14/11, fauly: 12 - 16, trojky: 10 - 8, štvrtiny: 21:13, 18:19, 25:13, 29:16, rozhodovali: Liszka (Poľ.), Bissuel (Fr.), Čavarová (Bos. a Her.)



Záverečný duel A-skupiny bol v úvode z oboch strán nekoncentrovaný. Slovensko sa trápilo v útočnej efektivite, dlho malo problémy presadiť sa do obrany Španielska. Domáci tím z toho ťažil, hnaný publikom zaznamenal 10 bodov v sérii a razom bolo jeho vedenie dvojciferné. Slovenské basketbalistky sa v koncovke úvodnej časti herne zdvihli, napokon prehrali túto časť prijateľným výsledkom 13:21. V druhej 10-minútovke pokračoval na začiatku ofenzívny uragán Španielska, ale Slovenky sa dokázali z náporu ideálne odraziť. Začala im padať streľba za tri body, opäť bola bodovou ťahúňkou Jakubcová a dokázali s favorizovaným tímom držať krok. Zverenky trénera Juraja Suju boli v tejto fáze lepším tímom, necelé dve minúty pred koncom prvého polčasu dokonca Páleníková stiahla na rozdiel jedného útoku - 30:33. Posledné slovo malo však Španielsko, ktoré upravovalo na 39:32.



Pre Slovenky bola tretia štvrtina ako zo zlého sna, v mnohom pripomínala dianie z úvodného zápasu na šampionáte proti Švédsku. Ich súper bol vo všetkých ukazovateľoch lepší - v ofenzíve, defenzíve a tiež v koncentrácii. Bodový úsek 17:2 dostal Španiely do viac ako 20-bodového vedenia. Slovenky sa opäť ťažko presadzovali, do štvrtej periódy sa išlo z ich pohľadu za stavu 45:64. V záverečnej štvrtine sa už nič podstatné neudialo, domáci tím si bez výraznejších problémov dokráčal za víťazstvom a účasťou v ďalšej fáze turnaja. Tréner Slovenska dal ešte na záver vystúpenia na tohtoročnom európskom šampionáte šancu aj hráčkam z lavičky, aby nazbierali cenné skúsenosti proti úradujúcim majsterkám Európy.



konečná tabuľka A-skupiny:



1. Bielorusko 3 2 1 185:163 5**



-----------------------------------



2. Španielsko 3 2 1 220:169 5*



3. Švédsko 3 1 2 183:211 4*



-----------------------------------



4. SLOVENSKO 3 1 2 176:221 4







**-priamy postup do štvrťfinále



*-play off o postup do štvrťfinále