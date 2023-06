Slovenky sa opierajú o súdržnosť, Stašová: Naša jediná cesta

Ľubľana 14. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky sa chcú na majstrovstvách Európy opierať o súdržnosť, kolektívny výkon a najmä rýchlu hru. Výber trénera Juraja Suju odštartuje v poradí 13. účasť medzi najlepšími tímami kontinentu vo štvrtok 15. júna o 12.15 h proti Maďarsku.



Výsledky v príprave síce priniesli len dve víťazstvá zo šiestich zápasov, ale v mnohých dueloch boli Slovenky veľmi blízko k úspechu. "Myslím si, že za sebou máme veľmi dobrú prípravu. Síce možno nebola taká dlhá, ako po minulé roky, ale tým, že sme už spolu dlho, tak dôležité boli pre nás hlavne zápasy. Odohrali sme šesť dobrých stretnutí, v ktorých sa toho veľa ukázalo. Určite vieme, kde sú naše výhody a na čom chceme ešte popracovať, respektíve zlepšiť. Proti silným súperom sme ukázali, že s nimi vieme držať krok," povedala pre TASR pred ostrým štartom na ME rozohrávačka Radka Stašová.



Práve dosiahnuté výsledky v príprave a náročnosť D-skupiny postupne v zahraničných médiách odsúdili Slovensko do pozície tímu, ktorý by mal zostať pred bránami play off. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) dokonca predikuje konečné 15. miesto, čo by bolo najhoršie umiestnenie v ére samostatnosti. "Nejako sa tým nezaoberám, dostávajú sa ku mne informácie, ale také veci, ako power ranking na základe prípravy, sú síce fajn a treba si ich prečítať, ale neovplyvňuje nás to a neriadime sa tým. Neviem, či to hráčky vnímajú ako nejakú extra motiváciu. Celá výprava tu má dostatočnú motiváciu, nepotrebujeme v tomto smere extra podnety. Na niekoho to môže vplývať, niekomu to môže dať falošný alibizmus, že veď nemusíme," poskytol svoj pohľad na túto tému tréner Juraj Suja.



Veľkou výhodou jeho tímu je fakt, že od príchodu na lavičku v roku 2019 neprešiel až takými razantnými hráčskymi zmenami, ako napríklad ich rivali v Ľubľane. "Prvá vec je, že družstvo je staršie o päť rokov a spolu sa vyvíjalo vo všetkých asociačných termínoch. Druhá vec, spôsob hry sa mení minimálne. Hlavne obranné princípy zostávajú, útok je podľa aktuálnej zostavy a podľa toho sa snažíme prispôsobiť. A za tretie, je to o komunikácii. Myslím si, že máme medzi sebou vyšliapané chodníčky. My, ako tréneri vieme, ako s kým rozprávať, rovnako ako dievčatá. Veľakrát už máme spolu aj neverbálnu komunikáciu, väzby sú silnejšie," myslí si kouč.



Slovenský tím má niektoré svoje ústredné tváre, ktoré hrajú v najlepších pohárových súťažiach Európy, ale už aj úspešná kvalifikácia na ME 2023 ukázala, že ktokoľvek z 12-člennej nominácie môže kedykoľvek potiahnuť družstvo za úspešným výsledkom. "Je to skôr o tom, že dievčatá, ktoré predtým až tak nehrávali, tak teraz hrajú čím ďalej viac a ich úloha v tíme je dôležitejšia. U nás je to o kolektívnom výkone, v obrane a v útoku, pretože tu nemáme hráčku, ktorej dáme loptu do ruky a budeme sa pozerať. Toto je naša jediná cesta," vyhlásila Stašová.



Viackrát počas prípravného obdobia odznelo, že pilierom hry nielen na európskom šampionáte musí byť defenzíva. K nej by sa v ideálnom prípade mal pridať čo najrýchlejší útok. "Motiváciou každého trénera je hrať rýchlo a jednoducho, ale niekedy je to zložité. Rýchlo sa dá a myslím si, že takýmto spôsobom hry môžeme získať najviac výhod v útočnej fáze. Preto sa do toho dievčatá snažíme tlačiť oveľa viac, ako predtým. Uvidíme, ako to budeme schopní realizovať, pretože to vyžaduje mnoho splnených podmienok - úspešná obrana, doskoky, správne otvorenie protiútoku, ochotu bežať," uviedol Suja.



V konečnom meraní môže byť všetko aj o jednom víťazstve, ktoré by prinieslo predĺženie pobytu v Ľubľane. Na tento optimistický scenár si z predchádzajúcich ME Stašová veľmi dobre pamätá: "Naposledy sme vyhrali jeden zápas a ani to nám nepomohlo. Môže sa stať všeličo, ale minimálne v jednom dueli chceme uspieť, aj keď vieme, akú máme skupinu."