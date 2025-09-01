< sekcia Šport
Lotyši slávili druhé víťazstvo, Nemci dali Britom 120 bodov
Turecko zvíťazilo aj vo svojom štvrtom vystúpení na ME.
Bratislava 1. septembra (TASR) - Basketbalisti Lotyšska v pondelok na domácej palubovke v Rige zdolali výber Portugalska 78:62. Lotyši si tak pripísali druhé víťazstvo na majstrovstvách Európy a v A-skupine im priebežne patrí postupové 3. miesto. Pivot Atlanty Hawks v zámorskej NBA Kristaps Porzingis sa blysol 21 bodmi.
Nemci v B-skupine v Tampere uštedrili Veľkej Británii vysoký debakel (120:57), na ktorom sa podieľali najmä hviezdy z NBA, ako Tristan Da Silva, Dennis Schroder či Franz Wagner. Nemecko so štyrmi víťazstvami zo štyroch zápasov vedie B-skupinu.
Turecko zvíťazilo aj vo svojom štvrtom vystúpení na ME. V pondelok v Rige zdolalo Estónsko o 20 bodov (84:64) a so stopercentnou bilanciou priebežne okupuje 1. priečku v A-skupine. Hráč Houstonu Rockets Alperen Sengun pomohol Turkom 21 bodmi.
Vyrovnanejší duel odohrali v Tampere Švédsko a Čierna Hora. Švédi síce dokázali v tretej štvrtine otočiť skóre vo svoj prospech a viedli aj vo štvrtej časti, no záver zvládli lepšie reprezentanti Čiernej Hory, ktorí sa tak tešia z prvého víťazstva v B-skupine (87:81). Švédom nestačilo ani 28 bodov hráča Miami Heat Pelleho Larssona, zatiaľ čo na opačnej strane mu s 23 bodmi a 15 doskokmi sekundoval Nikola Vučevič, ktorý v NBA oblieka dres Chicaga Bulls.
ME basketbalistov - výsledky:
A-skupina (Riga/Lotyš.)
Portugalsko - Lotyšsko 62:78 (28:50)
najviac bodov: Lisboa 17, Queta 16, Williams a Sa po 8 - Porzingis 21, Smits 15, Bertans 14
Estónsko - Turecko 64:84 (27:46)
najviac bodov: Kullamae 16, Hermet 12, Tass 9 - Sengun 21, Osmani 14 (10 doskokov), Bona 12
B-skupina (Tampere/Fín.)
Nemecko - Veľká Británia 120:57 (58:31)
najviac bodov: Da Silva 25, Schroder 19, Wagner 18 - Hesson a Whelan po 11, Belo 9
Švédsko - Čierna Hora 81:87 (34:40)
najviac bodov: Larsson 28, Birgander 11 a Njie po 11 - Vučevič 23 (15 doskokov), Drobnjak 15, Allman, Mihailovič, Hadžibegovič a Simonovič po 10
