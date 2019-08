Basketbalisti SR do 18 rokov prehrali s Rumunskom

B-kategória ME basketbalistov do 18 rokov – o 21. miesto:



Slovensko – Rumunsko 57:91 (21:34)



zostava a body SR: Skubeň 11, Lukáč 10, Šipkovský 9, O'Connell 6, Lenjik 5 (Dzugas a Mičuda po 6, Foltín a Chaban po 2, Šimoňák 0) - Najviac bodov Rumunsko: Carcoana 24, Cotoara 14, Vasile 13 TH: 16/10 – 11/7, fauly: 10 - 18, trojky: 5 - 10, rozhodovali: Čajkovskii(Ukr.), Christou (Cyp.), Zinkevič (Rus.)

Oradea 4. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov obsadili na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v rumunskej Oradei konečné 22. miesto, v záverečnom vystúpení prehrali s domácou reprezentáciou 57:91.Slováci odštartovali záverečné účinkovanie na turnaji dobre, v prvej polovici prvej štvrtiny mali mierne navrch, potom však zobrali do rúk taktovku basketbalisti Rumunska. Duel otočili na svoju stranu a prvú štvrtinu napokon vyhrali 19:9. V druhej časti sa slovenský výber snažil priblížiť, ale súper si držal dvojciferné vedenie. Zverenci trénera Karola Kučera šli napokon do šatní za stavu 21:34 v ich neprospech.Aj po polčasovej prestávke ťahalo Slovensko za kratší koniec, Rumunsko sa totiž mohlo opierať o lepšiu streľbu a defenzívu. Pred záverečnou 10-minútovkou bol stav 39:56 zo slovenského pohľadu. Štvrtá štvrtina priniesla rumunskú kanonádu v útoku, na čo Slováci už nedokázali adekvátne zareagovať.