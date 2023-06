Slovenky čaká v Lotyšsku ďalšia previerka, Oroszová: Ťažší zápas

Riga 1. júna (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa v rámci prípravy na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna) presunula do Lotyšska, kde ju čaká s tamojším národným tímom ďalší dvojzápas (2. júna o 19.30 h a 3. júna o 19.00 h). Širšia nominácia sa zúžila oproti stretnutiam s Izraelom o jedno meno, dobrou správou je návrat kvarteta zranených hráčok do tréningového procesu.



V predchádzajúcom týždni prípravy na ME nemohol realizačný tím na čele s trénerom Jurajom Sujom počítať s kvartetom Sabína Oroszová, Stella Tarkovičová, Radka Stašová a Miroslava Mištinová. Táto štvorka, ktorá patrí medzi dôležité piliere slovenskej hry, tak nehrala ani v prípravných dueloch s Izraelom (74:87 a 77:76). „Aktuálny zdravotný stav tímu je celkom priaznivý, na začiatku týždňa sa do tréningového procesu zapojili všetky štyri hráčky, ktoré minulý týždeň neboli k dispozícii. Teraz sú pripravené zasiahnuť do zápasov. Jedinou zmenou v tíme je, že do Lotyšska s nami nepocestovala Alexandra Erdélyiová a nateraz sa odpojila z prípravy na majstrovstvá Európy. Bude však k dispozícii, keby sa náhodou niečo vyskytlo. Aktuálne má tím 14 hráčok, z ktorých vznikne 12-členná nominácia,“ informoval o súčasnej situácii manažér reprezentačného tímu Tomáš Horký.



Najmä návrat Oroszovej zvýši podkošovú silu Sloveniek, ktorú ich predchádzajúci súper v príprave využil v oboch prípravných stretnutiach. Nielen tento faktor, ale aj defenzíva sú činnosť, na ktorej sa v uplynulých dňoch pracovalo v tréningovom procese: „Na tréningoch sme sa venovali hlavne defenzíve – tranzícia, 'pick-n-roll', kúsok po kúsku sme si to rozobrali. Verím, že v Lotyšsku to bude lepšie. Návrat do tréningového procesu bol trochu pomalší, ako by som chcela a očakávala. Už s tímom naplno trénujem a mala by som byť pripravená na zápasy v Lotyšsku, nechávam to na trénera a na fyzioterapeutov. Moje rameno ešte nie je úplne 100-percentné, tak budeme postupne pokračovať. Som rada, že môžem trénovať a byť plnohodnotnou súčasťou družstva.“



Lotyšsko je v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) tesne za Slovenskom, ale doterajšie výsledky v príprave – prehra s Tureckom (51:75), výhry nad Českom (83:67) a Nemeckom (74:64) naznačujú, že pred tímom je ďalšia náročná a kvalitná previerka: „Lotyšky sú veľmi skúseným tímom, na každom poste majú dobré hráčky. Bude to pre nás ešte o čosi ťažší zápas, ako tomu bolo proti Izraelu, ale verím, že sme sa aj my zlepšili,“ uviedla Oroszová.



Slovensko sa so svojim najbližším súperom stretlo 13-krát, doterajšia bilancia je pozitívna – 8 výhier a 5 prehier. Naposledy si s Lotyšskom zmerali sily 31. mája 2015, vtedy sa radoval z výhry 79:62 tím z pobaltskej krajiny.