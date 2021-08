Tréner Meleščenko: Začali sme si viac veriť, to prinieslo úspech

Vladimír Brodziansky, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia si v posledných rokoch veľa radosti neužila, družstvo sa potácalo v spodných poschodiach európskeho basketbalu a cestu nahor si muselo vyšliapať cez rôzne predkvalifikácie. V stredu večer zavládla v severomacedónskom Skopje postupová radosť, zverenci trénera Olega Meleščenka sa po piatich rokoch predstavia v kvalifikácii, dokonca premiérovo o postup na majstrovstvá sveta 2023.Na Slovensku sa naposledy hralo v roku 2016 o priamy postup na majstrovstvá Európy 2017, odvtedy, aj pod vplyvom zmien hracieho systému Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), sa slovenský výber dostal do kolotoča predkvalifikácií. Z nich dlho neprichádzal žiadny úspech, až prišli "". Najskôr zavládla radosť vo februári v Kosove, v stredu zase v Severnom Macedónsku. To, čo je pre iné krajiny samozrejmosťou, je pre Slovensko významnou záležitosťou. Po piatich rokoch sa totiž bude môcť porovnať s absolútnou európskou špičkou." vyjadril sa pre TASR tréner Meleščenko.Dvakrát v priebehu polroka sa jeho zverencom podarilo zvládnuť duel s postupovým imperatívom. Vo februári zvíťazili nad Kosovom (77:73) v zápase, v ktorom museli uspieť. Ešte náročnejšia úloha bola proti Severnému Macedónsku (88:72), keď Slováci potrebovali vyhrať minimálne o 15 bodov. "uviedol reprezentačný kouč.Meleščenko pri príchode na lavičku riskoval, do reprezentácie priniesol viaceré nové mená a zmenou prešiel aj herný prejav jeho tímu. Už to nebolo len o produktivite Vladimíra Brodzianskeho, zodpovednosť museli zobrať aj ostatní skúsení hráči. "" povedal Meleščenko.Slovensko si tak premiérovo vo svojej histórii zahrá v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Tie sa uskutočnia v roku 2023 v Japonsku, Indonézii a na Filipínach. Kvalifikačný systém európskej časti by sa meniť nemal, v prvom kole vyžrebujú tímy do štvorčlenných skupín, z ktorých traja idú do ďalšieho kola kvalifikácie. Na nepostupový tím čaká druhé kolo predkvalifikácie ME 2025. Asociačné termíny sú predbežne tri pre prvé kolo kvalifikácie MS 2023 (22.-30. november 2021, 21. február - 1. marec 2022 a 27. jún - 5. júl 2022). Žreb kvalifikácie s účasťou Slovenska je na programe 31. augusta o 12.00 h.