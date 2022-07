Basketbalisti Slovenska na záver nastúpia doma proti Lotyšom

Nominácia Slovenska na zápas kvalifikácie MS 2023 proti Lotyšsku (3. júla):



hráči: David Abrhám, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič (všetci Patrioti Levice), Marek Doležaj (Iraklis BC/Gréc.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Michael Fusek (Inter Bratislava), Tomáš Pavelka (Palmer Alma Mediterránea Palma/Šp.), Dávid Novák (BA Nymburk/ČR), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Šimon Turza (Iskra Svit)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Program A-skupiny kvalifikácie MS 2023:



Nedeľa 3. júla



18.00 h: SLOVENSKO – Lotyšsko (Levice)



21.00 h: Srbsko – Lotyšsko (Niš)







Tabuľka A-skupiny:



1. Lotyšsko 5 4 1 382:362 9 *



2. Belgicko 5 3 2 386:319 8 *



3. Srbsko 5 3 2 375:365 8 *



4. SLOVENSKO 5 0 5 316:413 5



* postup do 2. kola kvalifikácie

Levice 2. júla (TASR) – Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu čaká záverečný zápas v A-skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V Leviciach (nedeľa 3. júla o 18.00 h) bude ich súperom líder skupiny Lotyšsko. Oba tímy už poznajú svoj osud, Slováci sa pokúsia prekvapiť favorita a získať prvé víťazstvo.Výber trénera Olega Meleščenka definitívne stratil šancu na postup do ďalšej fázy kvalifikácie MS 2023 po vysokej prehre v Belgicku (59:102). Odčiniť neúspech a napraviť si reputáciu u fanúšikov, to sú hlavné ciele slovenského tímu pred domácou rozlúčkou. Je totiž jasné, že obsadí pri svojej premiére nepostupové štvrté miesto. "" povedal pre TASR Meleščenko.Lotyšsko pricestujú v hernej a výsledkovej pohode, cenným triumfom nad Srbskom (66:59) si s veľkou pravdepodobnosťou zabezpečili prvenstvo v A-skupine a najlepšiu východiskovú pozíciu pred druhou fázou kvalifikácie MS 2023. Vzhľadom na vylúčenie Ruska a Bieloruska z bojov o svetový šampionát, si navyše neprenášajú do ďalšej fázy výsledky so Slovenskom. "" vyjadril sa rozohrávač Matej Majerčák.S Lotyšmi odohrala slovenská reprezentácia v nedávnej minulosti viacero stretnutí, vo veľkej väčšine prípadov sa dokázala svojmu súperovi vyrovnať. Rovnaký scenár by prijali aj v nedeľu večer, čo potvrdzujú slová Majerčáka: "Stretnutie odvysiela v priamom prenose športová televízia RTVS Šport.